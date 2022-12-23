中國駐韓使館：「海外警察站」不存在　韓媒指控毫無根據

針對有韓國媒體指中國在首爾設立「海外警察站」，中國駐韓國大使館發言人就事件表示遺憾，並指報道「毫無根據」。



中新社報道，中國駐韓國大使館發言人星期五（12月23日）說，使館注意到韓國媒體報道引述「情報消息」，指中國在首爾設立「海外警察站」，並以江南某家餐廳為疑似「據點」。

發言人說：「我對此表示遺憾。有關報道毫無事實依據，完全是子虛烏有，所謂中國『海外警察站』根本不存在。」

發言人強調，中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。多年來，中國公安、檢察部門與韓國警方、檢方建立了密切的溝通渠道，保持著高水平的雙邊合作。

中國駐韓國大使館也與韓方有關部門保持著密切溝通。個別韓國媒體相關報道不實，令人遺憾，希望有關媒體停止捕風捉影和蓄意炒作，為促進和加強中韓兩國人民之間的理解與友好感情多做實事。

據報道，總部設於西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）近日發布報告稱，中國當局在53個國家包括韓國設立了102個警察服務站。報告指中國公安以監視、騷擾和強制遣返等方式，針對居住在國外的中國公民，迫使一些人回國接受刑事指控。

中國當局駁回了這些指控，並稱這些設施是由志願者運營的中心，主要是協助中國公民更新證件，並且提供在新冠疫情期間中斷的其他服務。

中國外交部發言人毛寧星期四（22日）在例行記者會上應詢時說，中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。所謂中國「海外警察站」根本不存在。

韓國多個政府部門和機構正對警察站指控展開調查。韓國外交部說，「尚未弄清相關情況，還是考慮外交關係而不願具體表態」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

