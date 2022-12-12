加拿大警方跟進「警察站」報告？加媒：溫州同鄉總會受查

有人權組織上週發表報告稱中國在溫哥華設有「警察站」，由溫州當局運營，加拿大警方於是調查。加媒12月11日稱，警員10日來到位於卑詩省（British Columbia）列治文市（Richmond）的加拿大溫州同鄉總會（Wenzhou Friendship Society）調查。



加拿大《環球新聞》（Global News）12月11日稱，警隊的國家保安聯合執法小組（Integrated National Security Enforcement Team）12月10日前往溫州同鄉總會及其附近的社區，向總會成員及居民問話。至少6名警員參與行動。

報道指，有居民表示，警員問他們是否曾在區內看到身穿制服的人，或是否曾目睹可疑活動。

報道提及，加拿大溫州同鄉總會的其中一名負責人華微素（Hua Wei Su，音譯）證實，加拿大警方曾到訪他們的會所，並問他們一些問題，但他不知道警員為何會來。他表示，他也不知道該說什麼，他們當時真的很驚訝。他否認會所與人權組織所指的中國「警察站」有關。

加拿大廣播公司（CBC）曾報道，總部設於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）指出，中國有全球多地設有「警察服務站」，其中有大多倫多地區就有3個。

中國回應

中國外交部10月回應有關中國海外「警察站」的報道，中方指所謂「國外警察站」，其實是涉僑事務海外服務站，它們的功能包括為無法及時回國的中國公民辦理更換駕駛執照等服務。

中國外交部在11月表示：「我們希望有關方面停止炒作，製造緊張局勢。 以此為藉口抹黑中國是不可接受的。」