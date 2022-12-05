美媒：人權組織指中國海外「警察站」增至逾100個

美媒12月4日稱，有人權組織發表新報告指，中國在海外設立的「警察站」數目有超過100個，數量比他們9月報告中提及的54個更多。內文稱中國利用與歐洲和非洲國家簽訂的雙邊安全協議來在外國設「警察站」，一些國家配合中國的做法。



總部設於西班牙的人權組織「保護衛士」組織（Safeguard Defenders）9月時表示，中國在海外設立54個「警察站」。他們現時發現新證據，顯示中國的海外「警察站」數量其實比他們9月公布的數量再多48個，即總數為102個。

「保護衛士」發現中國公安部的4個轄區成員在最少53個國家活躍，他們或負責海外「警察站」的運作。「保護衛士」指中國透過這些「警察站」來監視、騷擾、以及在某些情況下，遣返流亡外國的中國公民。

組縮稱中國利用與歐洲和非洲國家簽訂的雙邊安全協議來設立「警察站」，其中一些國家知道國內有中國「警察站」，並有配合中國的做法。

意大利警員：圖為2021年2月21日，意大利警員在科多尼奧工作。（Getty）

報道指，意大利自2015年以來，與中國簽署一系列雙邊安全協議，而在2016年至2018年期間，意大利警方與中國警方在意大利進行多次聯合巡邏，地點包括羅馬（Rome）、米蘭（Milan）以及那不勒斯（Naples）。

「保護衛士」說，有證據顯示，有人以「有效地阻止罪案發生」為由，在意大利一個中國人聚居區安裝視像監控系統。組織稱，意大利有11個中國「警察站」，在2018年，意大利警官出席中國新「警察站」的開幕儀式。

報道稱，其他國家可能也有配合中國的做法。美媒12月4日稱，根據中國媒體的報道，中國警員在7月時，與克羅地亞（Croatia）警員在克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb）的街道聯合巡邏。

報道提及，根據路透社2019年的報道，中國警員與塞爾維亞（Serbia）警員在塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）一起巡邏，以協助應對中國遊客湧入當地的情況。

中國回應

中國外交部10月回應有關中國海外「警察站」的報道，中方指所謂「國外警察站」，其實是涉僑事務海外服務站，它們的功能包括為無法及時回國的中國公民辦理更換駕駛執照等服務。

中國外交部在11月向美國有線新聞網絡（CNN）表示：「我們希望有關方面停止炒作，製造緊張局勢。 以此為藉口抹黑中國是不可接受的。」