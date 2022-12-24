炸彈氣旋襲北美　美國逾5600班機取消50車串燒　為何說它像炸彈？

撰文：許懿安 歐敬洛
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大約2億美國人正在經歷到一場大型的冬季風暴，它與假期週末前至少12人的死亡有關。來到23日，美國至少逾150萬人無電力供應、逾5,600航班取消。在俄亥俄州有汽車「打白鴿轉」，50輛車發生連環追撞「串燒」。

這場巨大的風暴從美國德州延伸到加拿大魁北克省，涵蓋3,200公里。在寒風和溫度低至-45.6度的夾擊下，這足以讓人在不足5分鐘內凍傷。

吹襲北美的暴風雪不是尋常的風雪，而是一種被稱為「驟強暴風雪」（Bombogenesis），或炸彈氣旋（Bomb cyclone）的風暴。它是一種氣壓急速下降，突然而成的溫帶氣旋。

炸彈旋風給美加邊境的五大湖地區帶來暴風雪。在加拿大，安大略省和魁北克省首當其衝受襲，數十萬人斷電。該國其他大部份地區，從卑詩省到紐芬蘭，都處於極端寒冷以及冬季風暴警告之下。

圖為2022年12月22日，美國伊利諾伊州芝加哥一條街上，一名女子在街上冒着嚴寒前行。位於中西部上部的正受所謂的炸彈氣旋的現象所影響。（Reuters）

「不是炸彈，但像炸彈？」

美國天空新聞氣象預報員麥凱布（Kirsty McCabe）稱：「更準確地說，它應該被稱為爆炸性氣旋（explosive cyclogenesis），即低壓系統的中心壓力急劇下降——24 小時內下降24毫巴。」

然而，這基準也是建基於風暴所在的緯度。 因此，毫巴的要求或會根據風暴形成的位置而有變化。

雖然這個現象聽起來不像「炸彈」，但炸彈氣旋是一個合法的科學術語，如此命名的原因是風暴的快速形式的情況「就像炸彈爆炸」。它可能會造成大雪、大雨、大風和沿海水浸。

加州大學的氣候科學家斯溫（Daniel Swain）說，這個術語專門指風暴形成的速度：「它不一定指的是風暴系統的絕對強度。」

2022年12月22日，在美國伊利諾伊州芝加哥的中途國際機場，由於炸彈旋風的天氣現象襲擊中西部上部地區，眾多航班取消。圖為乘客們前往乘坐西南航空公司的航班（Reuters）

氣旋的產生，需要兩個重要的元素，溫暖的海水，及穩定的高層大氣。全球氣候升溫，已讓海水更容易滿足第一個的條件。溫暖的大氣可以儲存更多的水分，更容易形成對流加強氣旋的威力。當高層大氣風切變減少，氣旋就會出現，最終形成風暴。

氣旋若出現在夏天，就會形成颱風。若氣旋出現在冬天，與極地渦旋、北極氣團互相影響，就會造成強烈的暴風雪。

《華爾街日報》22日稱，根據2021年的一項研究，1979年至2019年期間，在北美形成的冬季風暴中約有7%是炸彈氣旋。

美國平均每數年會出現一次的暴風雪，但隨着全球氣溫上升，風暴會變得更頻密，且每次威力會更大。

圖為2022年12月22日，一部美國航空公司的客機在明尼阿波利斯國際機場的停機坪進行除冰。機場當地的降雪量多逾19厘米厚。（AP）
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