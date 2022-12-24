炸彈氣旋襲北美　美國逾5600班機取消50車串燒　為何說它像炸彈？

大約2億美國人正在經歷到一場大型的冬季風暴，它與假期週末前至少12人的死亡有關。來到23日，美國至少逾150萬人無電力供應、逾5,600航班取消。在俄亥俄州有汽車「打白鴿轉」，50輛車發生連環追撞「串燒」。



這場巨大的風暴從美國德州延伸到加拿大魁北克省，涵蓋3,200公里。在寒風和溫度低至-45.6度的夾擊下，這足以讓人在不足5分鐘內凍傷。

吹襲北美的暴風雪不是尋常的風雪，而是一種被稱為「驟強暴風雪」（Bombogenesis），或炸彈氣旋（Bomb cyclone）的風暴。它是一種氣壓急速下降，突然而成的溫帶氣旋。

炸彈旋風給美加邊境的五大湖地區帶來暴風雪。在加拿大，安大略省和魁北克省首當其衝受襲，數十萬人斷電。該國其他大部份地區，從卑詩省到紐芬蘭，都處於極端寒冷以及冬季風暴警告之下。

圖為2022年12月22日，美國伊利諾伊州芝加哥一條街上，一名女子在街上冒着嚴寒前行。位於中西部上部的正受所謂的炸彈氣旋的現象所影響。（Reuters）

「不是炸彈，但像炸彈？」

美國天空新聞氣象預報員麥凱布（Kirsty McCabe）稱：「更準確地說，它應該被稱為爆炸性氣旋（explosive cyclogenesis），即低壓系統的中心壓力急劇下降——24 小時內下降24毫巴。」

然而，這基準也是建基於風暴所在的緯度。 因此，毫巴的要求或會根據風暴形成的位置而有變化。

雖然這個現象聽起來不像「炸彈」，但炸彈氣旋是一個合法的科學術語，如此命名的原因是風暴的快速形式的情況「就像炸彈爆炸」。它可能會造成大雪、大雨、大風和沿海水浸。

加州大學的氣候科學家斯溫（Daniel Swain）說，這個術語專門指風暴形成的速度：「它不一定指的是風暴系統的絕對強度。」

2022年12月22日，在美國伊利諾伊州芝加哥的中途國際機場，由於炸彈旋風的天氣現象襲擊中西部上部地區，眾多航班取消。圖為乘客們前往乘坐西南航空公司的航班（Reuters）

氣旋的產生，需要兩個重要的元素，溫暖的海水，及穩定的高層大氣。全球氣候升溫，已讓海水更容易滿足第一個的條件。溫暖的大氣可以儲存更多的水分，更容易形成對流加強氣旋的威力。當高層大氣風切變減少，氣旋就會出現，最終形成風暴。

氣旋若出現在夏天，就會形成颱風。若氣旋出現在冬天，與極地渦旋、北極氣團互相影響，就會造成強烈的暴風雪。

《華爾街日報》22日稱，根據2021年的一項研究，1979年至2019年期間，在北美形成的冬季風暴中約有7%是炸彈氣旋。

美國平均每數年會出現一次的暴風雪，但隨着全球氣溫上升，風暴會變得更頻密，且每次威力會更大。