透過安倍國葬，中國應該看清這些外交機遇和挑戰

日本前首相安倍晉三的國葬典禮9月27日下午在東京舉行。包括約200個國家及地區、國際機構的代表團在內，國內外共計4,183人出席了葬禮。

值得注意的是，七國集團（G7）的首位領導人一個都沒有前往東京參加葬禮。美國派出的是副總統賀錦麗（Kamala Harris），算是較為高級別的在任領導人，法德意英等國家派出的前總統和前總理。

英國派出的前首相文翠珊（Theresa May），法國派出的是前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），德國本來要派出聲望較高的前總理默克爾（Angela Merkel）參加葬禮，結果改為了沒有實權和存在感的前總統伍爾夫（Christian Wulff）出席安倍國葬。意大利派出的是前總理倫齊（Matteo Renzi），加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）原定於出席安倍葬禮，但是臨行前兩天突然以內政為由取消了行程。

9月27日，日本東京，美國副總統賀錦麗出席安倍晉三的國葬儀式。（AP）

也許這符合安倍晉三的前首相政治定位，但是這樣的規格並不符合日本在西方社會的重要位置。拜登上台後尤為重視東西方盟友的聯合，2022年6月日本首相岸田文雄首次出席北約峰會。對待日本這樣的重要國家的國葬，西方主要國家派出的領導人規格明顯太低，着實不給日本面子。

即便安倍的政治聲望不如南非前總統曼德拉（Nelson Mandela），但是日本的重要位置絕對要比南非強，為什麼當年美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）、英國時任首相卡梅倫（David Cameron）都可以前往南非參加曼德拉葬禮，而到了安倍的國葬，西方主要國家的領導人卻都卻缺席了呢？這是西方國家從骨子裏就沒有將日本放在眼裏，沒有放在重要位置的直接體現。日本夢寐以求的脱亞入歐、加入西方世界，但卻沒有獲得他們的認同和尊重。

對待女王葬禮，中國派往倫敦的是國家副主席王岐山，對待安倍葬禮，中國派出的是政協副主席萬鋼。規格方面沒有明顯的厚此薄彼之嫌。中西方禮儀之差的背後，西方的輕視日本之心溢於言表，中國對日以禮相待的誠意是明眼可見的。

安倍晉三國葬：圖為2022年9月27日，中國全國政協副主席萬鋼在東京出席日本前首相安倍晉三國葬。（AP）

美西方國家的作為，給了中國撬動日本的機會。相信通過安倍葬禮這樣的外交場合，日本能夠越來越能看清楚真相。所謂政治就是將敵人搞得少少的，將朋友搞得多多的。美西方的傲慢是中國可以有作為的空間。中國應該抓住機會來向日本釋放更多善意。動搖世界第三大經濟體向西方靠攏的決心對中國來說是有利的。

而和G7國家正職領導人的缺席不同，亞太國家普遍給了安倍國葬以禮遇。除了中國派出政協副主席之外，韓國派出的是國務總理韓德洙。新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福、印度總理莫迪（Narendra Modi）、斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈等領導人都參加了安倍葬禮。就連位於大洋洲的澳洲，也是總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）親自出席。亞太重磅國家的現任領導人親自前往日本參加前首相安倍的葬禮，足見對日本的重視。

9月27日，日本東京，日本前首相（左起）小泉純一郎、福田康夫、森喜朗出席安倍晉三的國葬儀式。（AP）

這從一個側面也展示了日本作為世界第三大經濟體的影響力是不容小覷的。中國作為世界第二大經濟體雖然經濟總量已經四倍於日本，但是周邊國家禮遇日本的背後其實是中國崛起不得不面對的挑戰。

中國崛起首先是在亞洲的崛起，最先感受到中國影響力輻射的是亞太（印太）國家，當地區格局正在中國的推動下悄然發生變化時，亞洲國家需要日本來平衡中國的超強存在。擁抱域外國家美國可能會讓中國惱火，在中美之間選邊是行不通的，但是和日本這個強大的地區國家組建強有力的聯盟，是明智的。

中國要看到亞太國家的舉動背後有對中國一家獨大忌憚的一面。亞太地區不只有中美博弈，還有大國鬥爭陰霾下的地區國家聯合。古語說，近者悦遠者來，強調的是對周邊的重視。中國在贏得周邊國家尤其是亞太國家的支持上仍然有很長的一段路要走。