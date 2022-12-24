菲律賓稱島礁出現「中方活動」 　擴大南中國海軍力保領土

媒體報道指中國在有主權爭端的南中國海無人島礁填海造地後，菲律賓國防部下令武裝部隊擴大在南中國海的軍事存在，捍衛國家領土。



菲律賓國防部星期四（12月22日）發聲明說，國防部是在派格阿薩島（Pag-asa，中國稱中業島）附近出現「中方活動」後下令擴大菲軍事存在。「任何在西菲律賓海侵佔或填海造地的行為，對屬於菲律賓領土的派格阿薩島的安全都是威脅。」

聲明也「強力敦促」中國維護當前以規則為基礎的國際秩序，「避免採取加劇緊張關係的舉動」。

菲律賓稱南中國海為西菲律賓海。派格阿薩島目前由菲律賓控制，島上住着100多名菲律賓漁民並有少數駐軍，但中國和越南等也都宣稱擁有這個南沙群島第二大天然島的主權。

菲國防部沒有進一步解釋所謂的「中方活動」有哪些，但彭博社日前引述西方國家官員稱，衛星圖像顯示中國近年在南中國海的無人島礁填海造地。菲律賓國防部上周也曾公開對中國幾十艘船聚集在南中國海爭議水域表示關注，並獲美國國務院聲援。

不過中國外交部批評彭博社的報道無中生有。對於中國船隻聚集的指責，中國則批評美國挑撥中菲關係。

針對菲國防部星期四的聲明，中國駐菲律賓大使館回應道，中菲兩國會通過友好協商，妥善處理海上分歧。大使館也向路透社重申，中國嚴格遵守與南中國海其他聲索國達成的共識，包括不對無人島礁進行任何建設發展。

菲律賓總統小馬可斯今年6月上台後，對南中國海問題採取較為強硬的態度。不過小馬可斯後個星期就要到北京正式訪問，而菲總統府至今都沒有針對南中國海的這兩起風波置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

