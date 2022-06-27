中菲聯合油氣勘探終止　一場政治交易的終結

菲律賓外交部部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）6月23日在菲律賓外交部成立124周年演講時稱，杜特爾特（Rodrigo Duterte）已經下令終止菲律賓與中國的聯合石油勘探討論。



洛欽表示：「根據總統指示，石油和天然氣的討論完全終止。沒有任何待處理；一切都結束了」。現在將交由下一屆政府來保護國家主權，「放棄菲律賓主權的任何部分都不是一種選擇」。

根據洛欽的說法，菲律賓終止聯合勘探討論來自杜特爾特的命令，而杜特爾特的決策依據是本屆政府無法逾越憲法規定的法理框架。

據悉，中菲聯合油氣勘探源於2018年11月中國國家主席習近平訪問菲律賓期間中菲簽署的一份關於油氣開發合作的諒解備忘錄。當時該備忘錄被稱為歷史性成果。備忘錄顯示雙方致力於在未來12個月內就海上油氣開發合作達成一致。隨後2019年10月，中菲油氣開發合作政府間聯合指導委員會第一次會議在北京舉行，油氣開發合作政府間聯合指導委員會正式成立。

2020年10月菲律賓能源部一度宣佈重磅消息：菲律賓總統杜特爾特已批准取消6年前實施的在南中國海有爭議地區或附近勘探石油和天然氣的禁令。菲能源部長庫西（Alfonso Cusi）當時在一份聲明中說：「我們需要勘探，以便可以解決菲律賓的能源安全問題。」

中菲聯合勘探開發的海域涉及領土主權糾紛，菲堅持有關海域是菲律賓無爭議的專屬經濟區和大陸架，菲律賓1987年《憲法》禁止菲律賓專屬經濟區內的油氣資源共同開發。菲律賓領導人若繼續推進聯合勘探將面臨違憲壓力。這些是事實。

南海爭議對中菲關係影響重大，圖為2019年6月12日，菲律賓抗議者在中國駐菲律賓領事館外舉行集會。（AP）

但這些情況並非第一天才出現，也並非2018年中菲簽署聯合勘探開發相關備忘錄時出現的狀況。杜特爾特政府2018年簽署備忘錄時，2019年同中國成立合作指導委員會時，2020年宣佈解除禁令時，非常清楚有憲法這個先天障礙。

菲律賓下屆總統當選人小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）將於6月30日就職，按照慣例，作為兩國外交備忘錄，下一任政府是繼承還是中斷，自有定論，屆時中菲雙發會對接洽談。為什麼這項由杜特爾特政府開啟的合作，在其任期終結前數日會宣佈終止？

名義上的原因是憲法掣肘，事實情況遠非如此。

聯合勘探名義上是油氣企業之間的商業合作，實則政治先行。所謂，成也政治，敗也政治。

一開始，杜特爾特政府就非常清楚聯合勘探是一項政治操作。當初杜特爾特上台後急需扭轉阿基諾三世在任期間推行南海仲裁案而惡化的中菲關係。聯合勘探這項合作是為了彌閤中菲關係準備的，儘管艱難但是很能代表菲律賓的對華合作誠意與姿態。

杜特爾特政府也因為主動降低聲索音量，在南海問題上同美國劃清界限，得到了來自北京的豐厚回報。2018年11月習近平訪問菲律賓， 2019年杜特爾特兩度前往訪華。截至2017年底，中方在菲累計承包工程合同額213.3億美元，完成營業額150.4億美元。菲方統計，2018年中國對菲投資487億元人民幣，按年增長83倍。

中菲都清楚主權問題無法短期內解決，北京所求無非是南海局勢平穩。菲律賓所求則是在中美兩強間左右逢源。阿基諾三世政府完全站隊美國，不符合菲律賓的利益，杜特爾特拉近同北京的距離實際上是讓菲律賓重新回到中美間的合適位置。

2019年4月27日，中國國家主席習近平（右）在第二屆「一帶一路」論壇上歡迎菲律賓總統杜特爾特。（Getty Images）

眼下，杜特爾特叫停聯合勘探，是因為他即將卸任，不再需要為了改善中菲關係而冒着讓自己日後的政治聲譽受損的風險。完全叫停，沒有任何遺留——這實際上證明了中菲聯合勘探的短期臨時性，菲律賓對華示好姿態的不可持續性，這些僅僅是為一屆政府執政服務的，是策略性手段。

杜特爾特的女兒莎拉（Sara Duterte-Carpio）是新總統小馬可斯的副手，菲律賓副總統。下一屆政府在南海問題上如何取態取決於小馬可斯，杜特爾特叫停聯合勘探，是為了避免莎拉未來在其中表態有為難。

中菲聯合石油勘探諒解備忘錄沒有法律約束力，雙方並無必須開展合作的權利義務關係，杜特爾特政府叫停備忘錄，中國應該是可以理解接受的，畢竟杜特爾特無法左右下一任政府在南海問題上的態度。

在中美關係長期焦灼的當下，菲律賓很難一邊倒向中國，其國內主張在南海問題上強硬以及親美的力量仍然相當強大，適時採取靈活的姿態是菲律賓任何一屆政府利益最大化的必然選擇。因此，維穩南海仍然是北京需要長期傾注精力的一件事。