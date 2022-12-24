泰國版藍可兒事件？　曼谷老舊商廈水塔驚現女屍

泰國傳媒12月21日報道，工人在曼谷一棟商業樓宇維修屋頂時，在屋頂水塔發現一具已開始腐爛的女子屍體。法醫判斷死亡時間早在半年前，警方展開調查。有一名居泰的緬甸女子稱，懷疑死者就是自己的失蹤姊姊。



綜合《泰國世界日報》、泰媒The Thaiger報道，現場是一棟4樓高的商業樓宇，業主在3年前購入，之後一直未有放租，因此是丟空的樓宇，也沒有人居住，沒有上鎖。最近業主找來維修工人處理屋頂的漏水問題，結果工人12月17日到場後聞到惡臭味，最後在屋頂的蓄水水塔發現屍體。

死者綁着長頭髮，由於離世多時，屍體已開始腐爛，而且身上都是蟲子和膿水，導致難以判斷具體死因。發現屍體的工人事後稱感到很害怕，不打算繼續接手在該樓宇的工作。

The Thaiger報道稱，法醫判斷死者早在半年前死亡，警方並循謀殺方向調查，不過一名居泰的27歲女子Wen在19日現身稱，懷疑死者就是在6月失蹤的姊姊Ren，她到場後核實在現場的衣物是由姊姊所有。

據Wen所指，姊姊Ren過去曾在泰國春武里府一間鴨蛋商店工作，但之後被指控偷竊，因而遭解僱，她之後在6月邀請姊姊到曼谷與自己同住，但4天後姊姊就失蹤，遍尋不獲。Wen稱自己一直未有報告失蹤案，原因是姊姊過去也喜歡出走，之後會回來。

Wen認為姊姊Ren可能是自行爬進水塔，然後未能出來導致事件。泰國警方則稱仍在調查中，正等待解剖報告。

案件發生後，也有輿論形容是藍可兒事件翻版，藍可兒2013年1月底失蹤，至2月中，有人在美國加州一間酒店的屋頂水塔內尋獲她的屍體，驗屍結果指是意外溺死。由於未知道具體死因，事件引來不少民眾協助追查，出現自殺、他殺等不同說法。