「黃道十二宮殺手」是美軍？調查團稱已破解美國著名懸案

美國一個懸案調查團隊6日發布新聞稿，聲稱他們終於破解全美最惡名昭彰又始終未破兇案之一的「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer）身分謎團。



「黃道十二宮殺手」是一名真實身份不明的連環殺手，於1960年代在加州三藩市灣區作案，自稱謀害37位受害者，同時據信涉及數件其他懸案。有關單位則確定「黃道十二宮殺手」涉及1968至1969年間的5宗命案，另涉及2宗謀殺未遂。

就在有關單位偵辦「黃道十二宮殺手」連環殺人案期間，報章媒體與警方收到複雜的謎語與密碼……

（編按：這件奇案後來被翻拍成多部影視作品，當中包括由積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）主演的2007年電影《殺謎藏》（Zodiac）。）

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「黃道十二宮殺手」聲稱，只要破解含有密碼的信件，就能揭露他的身分，藉此嘲諷當局和製造恐嚇，直到最後才突然停止聯絡與銷聲匿跡。Sky News與《國會山報》報道，前執法單位調查員、記者與軍事情報官等40多名專家組成的「破案者」（The Case Breakers）團隊發布新聞稿，聲稱他們確信「黃道十二宮殺手」就是2018年去世的空軍退伍軍人波斯提（Gary Francis Poste）。

「破案者」團隊表示，他們發掘出鑑識證據與波斯提黑房內的照片後，認出他就是「黃道十二宮殺手」。此外，新聞稿特選的一些歷年照片則可看到，波斯提的前額有著疤痕，跟「黃道十二宮殺手」一張素描相符。「破案者」團隊成員、前美國陸軍反情報探員巴克霍茲（Jen Bucholtz）告訴霍士新聞，他們也發現「黃道十二宮殺手」寄出的解碼信件，證明波斯提就是兇手，「為了破解這些易位構詞法（Anagrams），你必須知道蓋瑞（波斯提）的全名，我只是不覺得還有任何人會弄清楚任何其他方式」。

據報道，「破案者」團隊還相信，在「黃道十二宮殺手」的案件開始發生前，波斯提已須為此前兩年18歲大學生貝茨（Cheri Jo Bates）的命案負責，並指偵辦此案的加州河濱郡（Riverside, CA）警局並未揭露手上的全部證據。但Fox新聞指出，河濱郡警局兇殺懸案組判定本案與「黃道十二宮殺手」無關。針對「破案者」團隊的理論，聯邦調查局三藩市辦事處6日透過聲明告訴三藩市紀事報，「黃道十二宮殺手」事件仍未結案，「我們目前沒有新的訊息要分享」。三藩市市警局亦呼應聯調局的聲明。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】