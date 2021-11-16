美國警偵破半世紀懸案　犯人用紙袋裝滿錢步出銀行　從此消失

1969年美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）發生當地史上最大銀行竊案，這宗懸案終於在近日偵破，當地法警局12日表示，嫌犯為時任行員康納德（Theodore John Conrad），當時偷走21.5萬美元（相當於現在的170萬美元、換算約港幣1300萬）後人間蒸發，然而警方上週確認他的身分，不過他已經於今年5月離世。



根據警方聲明，1969年7月11日，當時年僅20歲的康納德，一如往常到銀行上班，但下班時卻偷走21.5萬美元，相當於今日170萬美元，並裝在紙袋中大剌剌地走出銀行，之後他人就不見蹤影，直到2天後，銀行才發現有員工沒來上班，錢也跟着消失了。

警方調查發現，康納德行竊之前，非常喜歡1968年由史提夫麥昆（Steve McQueen）主演的犯罪電影《龍鳳鬥智》（The Thomas Crown Affair），內容講述一名百萬富翁因為生活無趣而策劃一場完美銀行搶案，康納德反覆看了多遍，甚至還向友人吹噓搶銀行其實很簡單，他也打算「身體力行」。

過去50年來，這宗銀行竊案成了美國知名案例，經常出現在《美國頭號通緝》（America’s Most Wanted ）和《未解之謎》（Unsolved Mysteries）等電視節目當中。調查人員也曾循線到華府、加州、德州及夏威夷檀香山等地，但都未有突破。直到上週，克里夫蘭法警前往波士頓調查，案情才水落石出。

據警方說法，自1970年起，康納德更名為蘭道爾（Thomas Randele）並在波士頓郊區低調生活，諷刺的是，該處就位在《龍鳳鬥智》拍攝地附近。警方透過資料比對確認身分，其中還包括他2014年聲請破產的相關文件。

不過，警方仍慢了一步，康納德已於5月因肺癌病逝，終年71歲。而據CNN報道，這樁52年懸案得以偵破，背後原因相當感人。俄州法警艾略特（Peter J. Elliott）從父親手中繼承這個案件，當時他父親鍥而不捨調查，卻始終沒有結果，直到去年離世前仍在掛念。破案後，艾略特也希望父親天上有知，得以安息「現實中的結局並不都像電影一樣」。

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