朝鮮無人機被指越境韓國　媒體：一度飛過首爾

朝鮮無人機被指在12月26日越境飛到韓國。韓聯社稱，韓國追蹤到從朝鮮越過兩國之間軍事分界線的無人機。韓媒NEWS1稱，一部朝鮮無人機甚至曾飛越韓國首都首爾市上空。



因有朝鮮無人機越境報告，韓國航空部門26日叫停仁川國際機場和金浦機場飛機起飛，約1個小時後恢復正常。韓聯社稱，有數架朝鮮無人機侵犯京畿道領空，韓國方面開槍示警。

韓國土交通部透露，金浦機場和仁川機場分別從當天下午1時8分和下午1時22分起暫停機場的飛機起飛，下午2時10分全面復飛。部門相關人士稱，此次停飛是應韓國聯合參謀本部要求。

受軍方要求影響，原定從金浦機場飛往濟州等地的多個航班出現延誤。

朝鮮近期動作頻頻，來到2022年12月26日更被指出動無人機進入韓國境內。朝鮮2022年發射導彈數量刷新紀錄，朝中社12月19日更發布看來是與朝鮮偵察衛星開發有關的測試的照片，展示其所拍到的首爾鳥瞰圖。朝鮮18日被指發射2枚中程彈導導彈，但朝方19日稱是與偵察衛星有關的測試。圖為19日民眾在首爾火車站觀看新聞報道。（AP）

韓國方面據稱曾出動戰機升空。韓空軍一架KA-1輕型攻擊機12月26日上午11時43分左右，在江原道橫城郡墨溪里墜落，2名飛行員彈射逃生。



路透社26日引述韓國紐西斯通訊社（NEWSIS）稱，這架韓國KA-1軍機是為攔截朝鮮無人機而起飛，飛行期間墜落。

韓國空軍說，這架軍機在原州基地起飛過程中墜落，兩名飛行員安全彈射逃生，目前兩人意識清醒。

飛機落在墨溪里的一片田地，沒有引發火災，附近民宅是否遭到損失尚不得而知。軍方正在調查事故原因。

朝鮮的無人機被指一度飛過韓國首爾上空，韓國軍方一度派出戰機升空攔截，但發生意外。圖為2022年12月15日，身穿韓服遊客在韓國首爾景福宮冒雪遊覽。（AP）

KA-1是從KT-1教練機改造而來的機型，韓軍於2005年引進。該機機長10.9米，翼展10.3米，機高3.7米，裝備12.7毫米口徑機關炮和2.75英寸（約7厘米）空對地火箭。

此次是韓國空軍飛機時隔一個星期再次發生事故。12月20日空軍一架KF-16戰鬥機在江原道原州市以西約20公里外墜毀。