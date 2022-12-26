2023年朝鮮半島局勢展望　韓專家：韓朝關係難迎轉機

韓媒12月26日稱，韓國多名專家預測，2023年韓朝關係恐難迎來轉折點，雙方「以強對強」的局面將持續。朝鮮將不斷發起高強度挑釁，提升核導能力。雖然韓方持續發出對話大門始終敞開的訊號，但朝方接過韓方橄欖枝的可能性極低。



韓聯社12月26日報道，朝鮮曾暗示2023年將發射軍用偵察衛星，以正常發射仰角（30至45度）發射洲際彈道導彈。種種迹象表明，朝方2023年還可能利用固體燃料火箭發動機發射洲際導彈，並研制核潛艇。此外，朝鮮進行第七次核試驗的風險猶存。韓國專家預測，只要形成利於朝鮮的內外條件，朝鮮隨時會進行核試驗。

韓國2023年也將繼續基於對朝鮮政策路線圖「大膽構想」，呼籲朝鮮重返對話與合作道路。但專家們認為，朝鮮宣稱已經擁核，且認為當前國際局勢對朝方有利，響應韓方提出的對話與合作提議的可能性極低。

此外，美中對待朝鮮問題的態度截然不同，這也是韓朝關係很難迎來轉機的原因之一。美國不斷呼籲朝鮮重返對話桌，但重申朝鮮僅憑對話本身無法換取任何好處。中國則指責美國加劇軍事緊張局勢對半島穩定構成威脅，並堅持通過對話解決問題的原則性立場。

韓國國家安保戰略研究院責任研究委員崔熔煥展望稱，除非朝鮮對國際局勢的判斷和圍繞半島的國際秩序出現變化，否則2023年給韓朝關係帶來新變化的動因不會很多。

部分專家認為，半島緊張局勢將持續至定於2024年11月舉行的美國大選。統一研究院研究員鄭聖允預測，朝鮮將在今後一段時間繼續致力於提升核武能力，半島安全危機持續發酵，並於2024年中期達到頂峰的可能性較大。

韓國統一研究院在近日發布的《2023年韓半島局勢展望》報告中說，若韓朝「以強對強」的局面持續下去，可能會反覆出現軍事緊張局勢高漲的情況。報告還說，朝鮮冬季演練可能持續至2023年3月，2023年7月至9月還將舉行夏季演練，韓美可能在相同時間段實施聯演，每逢這些時間點，半島軍事緊張將會高漲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

