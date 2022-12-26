韓國估朝鮮有數百至上千架無人機　科技進步快速不容小覷

韓國軍方12月26日發現多部朝鮮無人機越境。韓軍在京畿道金浦前沿軍事分界線以北偵察及確認無人機的蹤跡後多次廣播示警和射擊示警，韓空軍戰機和攻擊直升機亦升空追擊。韓國軍機其後飛越軍事分界線，拍攝朝鮮軍事設施。



據韓軍方26日稱，朝鮮的無人機力量尚未被詳細確定，但估計開發和使用中的有300至400架，或至1000架。

朝鮮自1990年代初開始研發和生產「方峴」系列無人機。當局集中開發無人機以彌補其空軍與韓國相比下、朝軍的劣勢。

韓聯社26日稱「方峴」系列是中國D-4的改良版，包括「方峴-I」和「方峴-II」，還開發了一種可執行偵察及攻擊任務的多用途無人機「丹頂鶴」。

朝鮮近期動作頻頻，來到2022年12月26日更被指出動無人機進入韓國境內。朝鮮2022年發射導彈數量刷新紀錄，朝中社12月19日更發布看來是與朝鮮偵察衛星開發有關的測試的照片，展示其所拍到的首爾鳥瞰圖。朝鮮18日被指發射2枚中程彈道導彈，但朝方19日稱是與偵察衛星有關的測試。圖為19日民眾在首爾火車站觀看新聞報道。（AP）

曾被認為科技低下

韓聯社稱，朝鮮無人機的主要功能被評估為用於掌握韓國情報，以及進行監視偵察，但也難排除它們可能被用於軍事挑釁或恐怖主義活動。分析人士稱，無人機可能搭載生化武器進行恐襲，或被用於進行挑釁。

朝鮮的無人機被認為科技水平不足。過去韓軍2014年在韓國發現的3架朝鮮無人機在復原後進行的試飛結果是：無法搭載3至4公斤的炸彈，只能勉強搭載400至900克的手榴彈。

韓聯社稱，有人擔心如朝鮮迅速提高無人機的性能並增加有效載荷，它可能會裝載具破壞性炸彈及劇毒生化材料，再飛往南方。

朝鮮無人機：韓國防部2014年4月2日提供的這張照片中，顯示3月24日在坡州被發現墜毀的無人機殘骸。（Getty）

數年間進步迅速

三年後的2017年6月9日，江原道麟蹄一帶的山頭出現朝鮮無人機蹤迹。當時它不僅越界，更是飛至慶尚北道星州的薩德（THAAD）基地拍攝。它在拍攝時展示其經改進後的飛行性能。

這架無人機在返回朝鮮途中墜落在江原道麟蹄山丘，之後被發現。它拍攝的照片質素不高，但它不僅悄無聲息地進入了韓國領空，還深入到遠離邊界的區域.

麟蹄附近的軍事分界線（MDL）與星州的距離約為270公里，無人機飛行總時長約為5小時30分，飛行距離約為490公里。與2014年在白翎島附近墜毀的無人機180至300公里的估計續航距離相比，可見朝鮮無人科技進步顯著。

韓聯社26日稱，朝鮮建基於美國數種高速飛機，開發了一種無人攻擊機，名為MQM-107D（Stricker）。此外平壤政府也在研發及運行可作自殺式襲擊的無人機。

2022年12月26日朝鮮出動的無人機型號尚未被確定，但專家分析稱，它很可能比現有的「方峴」或「丹頂鶴」更新。

12月26日朝鮮無人機侵犯韓國領空，這是時隔5年朝鮮無人機有同類舉動。

對上一次同類事件，就是上文提及2017年6月飛入韓境拍攝薩德基地的無人機。韓軍調查結果顯示，它在完成拍攝回程途中因引擎故障墜毀。

韓國在2014年至2016年也發現朝鮮無人機蹤影。2016年1月，朝鮮無人機從京畿道文山一帶越界，韓軍廣播和射擊示警後它便返回。2015年8月，在京畿道華川一帶，朝鮮無人機曾多次侵犯韓國領空。京畿道坡州、江原道三陟及白翎島等地2014年也曾發現朝鮮無人機殘骸。