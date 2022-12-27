日本入境要求︱日本：12月30日起從中國大陸入境者須接受檢測

日本首相岸田文雄12月27日宣布，自12月30日起將加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，對於從中國大陸赴日及過去7天內去過中國大陸的所有人員，將實施入境時檢測。



共同社報道，岸田文雄27日又就加強針對從中國入境的防疫措施表示，新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離7天，並將限制中國航班增加班次。

讀賣新聞之後指，檢測陽性者原則上隔離7天，若是無症狀者可隔離5天。

圖為2022年12月8日，身穿和服的女子走在日本東京的購物區。（Reuters）

岸田文雄又稱，雖然有信息表明感染在中國大陸迅速蔓延，但很難掌握詳細情況，例如政府與民間之間的信息差異很大，焦慮情緒正在增長，他稱「鑑於這種情況，我們決定採取臨時特別措施。」

有關消息傳出之際，正值26日晚中國宣布更新防控政策，國家衞健委26日晚上宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，1月8日起會對疫情實施「乙類乙管」總體方案。

「乙類乙管」總體方案包括國際客運航班數量管控措施取消；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。