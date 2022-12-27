日本加強對中國旅客防疫措施　限制中港澳航班只可用4機場

撰文：成依華
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日本首相岸田文雄12月27日宣布，自12月30日起將加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，除了自中國大陸入境或過去7天曾赴中國大陸者需接受病毒檢測外，日本政府還指，與中國大陸、香港、澳門的直航客運航班限制只可使用日本4個機場。

日本政府的公告指，自日本時間12月30日凌晨0時起實施臨時措施，中國（包括香港、澳門）與日本的直航客運航班，到達機場僅限於東京成田、東京羽田、關西、中部機場（名古屋）。

目前香港與日本之間的航班不只使用此4個機場，據駐港日本領事館網站顯示，目前與香港有升降航班的日本機場有7個，包括東京成田、東京羽田、關西、中部（名古屋）、北海道新千歲、福岡、那霸機場。

日本政府12月27日發布公告，加強對從中國入境者的防疫措施（日本外務省網站截圖）

公告也指出，自12月30日起，對於從中國大陸（不包括香港、澳門）赴日及過去7天內去過中國大陸的所有人員，將實施入境時檢測。日本首相岸田文雄表示，新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離7天，並將限制中國航班增加班次。

日媒《讀賣新聞》指，檢測陽性者原則上隔離7天，若是無症狀者可隔離5天。

圖為2022年12月8日，日本東京商業區一處設有慶祝聖誕節和新年的戶外燈飾裝飾，吸引遊人及消費者前來觀賞。（Reuters）

岸田文雄稱，雖然有信息表明感染在中國大陸迅速蔓延，但很難掌握詳細情況，例如中央與地方政府之間、政府與民間之間的信息差異很大，焦慮情緒正在增長，他稱「鑑於這種情況，我們決定採取臨時特別措施。」

有關消息傳出之際，正值26日晚中國宣布更新防控政策，國家衞健委26日晚上宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，1月8日起會對疫情實施「乙類乙管」總體方案。

「乙類乙管」總體方案包括國際客運航班數量管控措施取消；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

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