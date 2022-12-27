疫下職場陷阱　印度求職者為進大公司付22萬元　慘遭騙「數火車」

新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情令印度失業率高企，有人努力求職卻遇陷阱。印度有騙徒以介紹印度鐵路公司（Indian Railways）職位為由，向求職者收取多達240萬盧比（22.6萬港元）費用，並安排他們在火車站一天花上8小時點算火車數目，亂說是培訓內容。



英媒12月26日稱，印度德里（Delhi）警方自11月起調查當地出現的這種新型詐騙手法。騙徒稱會為求職者介紹印度鐵路公司的檢票員、交通助理或文員職位，但求職者須向他們支付20萬盧比（約1.9萬港元）至240萬盧比（約22.6萬港元）的費用。

英國廣播公司（BBC）12月26日引述印度報業托拉斯（Press Trust of India）稱，騙徒安排求職者進行培訓，即每天花8小時，站在德里主要火車站的不同月台，以點算每天經過車站的火車數量。這情況持續約一個月。

印度火車：圖為2022年12月21日，民眾在印度北方邦瓦拉納西市的火車站月台等火車。（AP）

報道指，約有28名男子受騙，他們來自印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）。

報道提及，其中一名受害者對《印度快報》（The Indian Express）表示，在疫情下，他一直在尋找養家糊口的方法。他說：「我們去德里接受培訓，我們要做的事就是數火車。我們懷疑過這項工作，但騙徒是我們鄰居的好朋友。我現在感到羞愧。」