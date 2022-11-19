Theranos｜美國矽谷滴血驗癌騙案　「女版喬布斯」判監11年

「滴血驗癌」篇局，Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）因欺詐投資者，11月18日被美國加州法院判處11年以上監禁。



英媒19日報道，霍姆斯因在今年1月被判四項欺詐罪成立，包括向投資者虛假陳述西拉諾斯公司的血液檢測技術、財務和業務前景，在18日被判監135個月。

法官質疑她的行為出於利慾薰心，又指案例對矽谷（Silicon Valley）有告誡作用。

正懷第2胎的霍姆斯聞判後落淚致歉，又指自己「從身體每一個細胞都為自己的失敗感到遺憾」。

法院命令霍姆斯在4月27日開始服刑，並會擇日就賠償問題舉行聽證會，涉及金額約1.21億美元（約9.47億港元）。

霍姆斯曾尋求判處居家監禁及社區服務，又要求判處少於18個月的監禁。

霍姆斯在2003年成立Theranos，聲稱開發出驗血儀器「愛迪生」（Edison），可以用數滴血檢驗出數百種包括癌症在內的疾病。後來機器被證實不可行，但霍姆斯謊稱試驗結果並吸引大量投資。

Theranos一度估值高達90億美元，她因而被喻為「女版喬布斯」。