學歷與工作經歷造假　美國準眾議員認「美化」履歷仍堅持宣誓

在2022年美國中期選舉當選為紐約州眾議員、34歲的共和黨人桑托斯（George Santos）12月26日承認，他在競選期間曾就自己的學歷和工作經歷說謊。他指自己的罪名是「美化」履歷，為此道歉，但強調仍會宣誓就職。



《紐約時報》（ New York Times）19日在報道中，質疑桑托斯的學歷與工作經歷，例如桑托斯指自己在紐約市的巴魯克學院（Baruch College）取得學位，但巴魯克學院稱不能確認此事。

桑托斯26日回應說：「我沒從任何高等教育機構畢業。我美化了履歷，我對此感到尷尬和抱歉。」他稱：「我承認此事 ......我們在生活中，會做愚蠢的事情。」

他曾表示自己曾為美國投資銀行花旗銀行集團（Citigroup）及高盛（Goldman Sachs）工作。但這兩間公司都找不到任何紀錄來證實此事。

他26日對《紐約郵報》 （New York Post）說，他從沒直接為花旗銀行集團和高盛工作，他只是用詞不當。他表示，他是投資公司Link Bridge的副總裁，而Link Bridge與花旗銀行集團和高盛有生意來往。

美聯社27日引述猶太裔美國人新聞網站The Forward稱，桑托斯的競選網站指，他的祖父母逃離烏克蘭境內對猶太人的迫害，定居比利時，並在第二次世界大戰期間再次逃離迫害。The Forward質疑桑托斯的這段家族經歷是否真實。

桑托斯26日對《紐約郵報》 表示：「我從沒聲稱自己是猶太人。我是天主教徒，因為我知道我母親的家族有猶太人背景，所以我說我是『猶太人』。」

他稱在競選時，他談論的是民眾的擔憂，而不是自己履歷。他打算兌現在競選期間作出的承諾，強調仍會宣誓，「我將就職，我將能夠在即將召開的第118屆國會中成為一名有效的議員。」