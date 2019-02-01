【引誘犯罪】美國安部設假大學　誘捕簽證詐騙分子拘過百人

美國國土安全部屬下的移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement），近日設立一間「法明頓大學」（University of Farmington），但卻不是教人讀書的真大學，只是用來誘捕涉嫌利用大學申請赴美簽證的「假學生」及藉此牟利的中介。 警方周四（1月31日）表示，至今已拘捕130名來自不同地方的「假學生」及8名中介。

這間「法明頓大學」號稱位於密歇根州（Michigan），但事實上沒有校園，沒有任何職員或教授，更沒有任何課程。它只是一間美國部門設立的假大學，然後在網上設立網站宣傳。

當局目的正是誘捕那些濫用簽證的人，他們來自世界各地，透過申請到假大學讀書再辦理赴美簽證，但最後並不會讀書，而是在美國居留及找工作，警方形容這是「Pay to stay」（付錢居留）。

結果，「法明頓大學」成功引來8名中介人士，他們再到處找生意，結果幫助至少600名外國假學生利用「法明頓大學」前往美國。

警方指，至今已拘捕約130個假學生，他們涉嫌違反移民規則，屬民事罪行。當局另外拘捕8名中介，他們涉嫌從事簽證詐騙並從中獲利，屬於刑事罪行。

警方現時已在大學網站換上「法明頓大學已經關閉」的字句。

（綜合報道）