內地開關︱泰預計明年中國遊客達500萬人次

隨着中國逐步解除冠病防禦措施，泰國預計明年有望接待300萬至500萬人次的中國遊客。不過，中國的旅遊業者可能無法快速做好準備，安排中國遊客出境旅遊。



泰國旅行社協會主席西斯迪瓦奇對《曼谷郵報》說，冠病疫情期間，中國旅遊業不少員工離職轉行，業者短時間內不容易增加人手，恢復正常運作。

泰國旅行社協會名譽秘書長阿迪估計，中國嚴格的出境遊限制措施，影響了中國旅遊業超過1億名員工。

冠病在泰國已降級為地方傳染病，但藥房依然出現買藥的人龍。阿迪指出，大多數中國人仍然對泰國境內的疫情感到擔憂，「目前只有一小部分的人有信心出國旅遊」。

他說，泰國應該事先確保旅遊業供應鏈準備充足，包括旅遊業員工、景點和航班載客量，為迎接遊客迴流做好準備。

泰國旅遊局先前預測，中國遊客明年1月農曆新年期間會開始回流。西斯迪瓦奇認為可能性不高，因為要到3月的中國全國兩會後，中國出入境政策才會明朗。他說，香港放寬防疫措施，吸引了中國大陸游客，這些遊客可能從香港續程飛往泰國遊玩。

泰國旅遊：泰國旅遊局先前預測，中國遊客明年1月農曆新年期間會開始回流。(AP)

西斯迪瓦奇呼籲泰國當局增加航班載客量，同時大力展開宣傳活動吸引中國遊客。

中國國內規模最大的B2B旅遊展會ITB China近期的調查發現，超過65%的受訪買家認為，中國出境遊市場將在開放約一年後反彈，其中32%認為市場可在六個月內恢復。調查也發現中國遊客的旅行偏好有了變化，在選擇目的地時看重當地衛生情況、控制疫情暴發的公共衛生措施，以及旅遊促銷。