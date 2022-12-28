通關內地︱何栢良料打齊針旅客優先來港　有條件跟隨外國不需檢疫

與內地通關在即，對於人員往來安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，打齊針症狀都是輕微，重症的機會是萬分之一，相信會優先讓打齊三針的旅客來港，他相信通關後不需要檢疫，檢測角色都微乎其微。



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料通關後不需檢疫

何栢良在電台節目表示，香港與內地一段時間無人員往來，可能累積大量需求，相信初期會有配額。他指通關後，相信檢疫是不需要，而檢測角色都微乎其微，因當打齊針症狀都是輕微，重症的機會都是萬分之一，大部份重症都是未打齊針或未有打加強劑，相信會優先讓打齊三針的旅客來港。

何栢良。（資料圖片）

建議港方亦不需每日公布疫情數據

另外，何栢良亦提到世界各地都已取消強檢，因現時的作用已不大，甚至檢測亦不需要，認為香港亦有條件跟隨。不過口罩令則仍然需要維持，至少冬季前都不應該取消。對於世衞指家居的緊密接觸者不需檢疫，可以以流感感冒的方向去管理，他亦指不少其他國家即使陽性都不需要檢疫，只建議減少外出及戴口罩，都維持了半年，香港有條件可以跟隨。

內地改為一月一次公布疫情數據，何栢良認為，香港亦無需要日日公布，只要公布住院、重症及死亡人數已足夠，又認為陽性百份比對於評估病毒流行更有參考價值，卻反而無公布。

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