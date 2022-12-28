日本自由行首兩個月12萬港人「返鄉下」　11月十個旅客一個港人

日本6月開關以來，港人「返鄉下」到日本旅行人數每月只有數百人，不過自10月日本恢復自由行，即月遊日人數即暴升至3.62萬人，相比9月增約12倍。在11月更有8.3萬港人訪日，佔該月到訪日本旅客總數8.9%，僅次於南韓、台灣及美國旅客，幾乎十個旅客就有一個是港人；若與2019年11月同期比較，當月訪日港人有199,702人，即上月已回復至疫前約42%。



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▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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6月10日起有限制開關 10月重推自由行

日本不知不覺間已開關約半年，早在6月10日，當地已容許港人以小型旅行團方式入境，並毋須檢疫；其後10月11日起，則重啟免簽證自由行，旅客入境只須接種3劑疫苗，或出示72小時內的核酸檢測證明，毋須檢疫。

▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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11月訪日人數爆升至8.3萬人

翻查日本國家旅遊局資料，6月僅得800人赴日，其後7至9月則緩慢回升，分別為1,100人、1,300人及2,800人。直至10月日本終開放自由行，赴日人數急升至36,200人，11月更暴升至83,000人，即相比上月增約129%。

若以疫情爆發前的2019年11月比較，當時本港有199,702人赴日，即已回復約41.6%。

港人11月訪日人數排全球第四

2019年全年訪日旅客總人數有逾3,188萬人次，當中香港旅客共佔逾229萬人次，刷新最高紀錄，在所有國家及地區位列第四。

而日本11月的總入境人數為934,500人，即香港的旅客已佔整體8.89%，人境人數僅次於南韓約31萬人、台灣約10萬人，及美國約8.5萬人，多於內地及東南亞多國，同樣排行第四。

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日本政府周二（27日）公布，12月30日起香港的航班，僅限制在東京成田、東京羽田、大阪關西及中部機場（名古屋）四個機場升降。即明年將無直航機往來香港至沖繩、北海道札幌、九州等港人熱門目的地。