內地開關｜菲律賓或要求中國旅客檢測　韓國：關注病毒變異可能性

中國放寬針對新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情的防疫措施，國內確診個案急增。菲律賓12月28日稱應「非常謹慎地」接待中國旅客，或會要求中國旅客檢測。孟加拉則加強邊境的抽檢工作，以找出確診者。韓國稱正關注中國疫情導致新冠病毒變異可能性。



菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）28日表示，菲律賓應「非常謹慎地」接待來自中國的旅客。他指菲律賓不會徹底地禁止中國旅客入境，但可能會要求來自中國的旅客進行病毒檢測。

孟加拉增抽檢中國等地旅客

4名中國公民26日從孟加拉達卡（Dhaka）的機場入境孟加拉後，確診感染新冠病毒。他們已被送到醫院隔離。

孟加拉聯合新聞（United News of Bangladesh，暫譯）27日稱，孟加拉衞生服務總局（DGHS）已指示有關部門接待從中國、印度、日本、韓國、美國、法國、巴西和德國入境孟加拉的人士時，加強監測和篩查工作。

中國新冠肺炎疫情：圖為2022年12月17日鏡頭下中國北京市海淀區田村路街道新冠疫苗臨時接種點，醫護人員為一名老人接種鼻噴第二劑次加強針。（新華社）

韓國關注病毒變異

韓國防疫部門28日稱，正關注中國疫情導致新冠病毒變異的可能性。韓國中央防疫對策本部情況總括團團長林淑英28日表示，中國確診個案激增，當中以感染新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BF.7的個案居多，韓國密切關注新冠病毒變異的情況。韓國防疫部門會盡可能透過全基因組重測序，分析自中國入境的確診者的病毒樣本。

韓國正從多角度分析中方放寬防疫措施可能會對韓國帶來的影響。記者問韓國是否會把中國列為加強防疫措施的對象，林淑英回應指，韓國會在30日公布有關措施。