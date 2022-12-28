日圓貶值　日本年輕人申請打工假期簽證大增

日圓疲軟促使愈來愈多日本人開始到海外尋找薪水更高的工作，申請打工假期簽證（Working Holiday Visa）計劃的人也大增，但引發日本勞動力短缺可能加劇的擔憂。



《日經亞洲》報道，日本年輕人可通過打工假期簽證計劃，在其他國家生活6個月到1年並在那裏打工。其中申請澳洲打工度假簽證的日本人，在2021年7月至2022年6月的1年內增加2.4倍，達到約4,600人。

海外留學機構Wish國際的數據也顯示，隨着日圓匯率跌至數十年低點，6月至10月，打工度假簽證申請次數比1月至5月翻了一番。

另一家公司Re-abroad在10月接到約370個工作假期查詢，為2021年同期的4倍、新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）大流行前2019年10月的2.9倍。通過Re-abroad到加拿大一家日本餐館當廚工的一名日本男子稱，他的輪班工作10小時，每週5天，每月賺取6,000至7,000加元。

求職平台Indeed的數據則顯示，10月中關於海外工作的日本網絡搜索量，比3年前、即疫情發生前增加約20%。搜索量往往在元旦等長假期間增加，但在10月激增的情況並不多見。該平台員工說，不僅是傳統上對出國工作感興趣的高技能人才，就連護士、司機和其他領域的人也感興趣。

日圓貶值使得聘用日本人才的成本降低，吸引了海外公司的目光。

人力資源諮詢公司美世（Mercer）估計，根據7月至9月135日圓兌1美元的平均匯率，與2年前相比，12月日本初級員工薪資以美元計算下跌了11%，經理級員工滑落5%。

日本工資水平雖高於泰國等新興經濟體，但差距並不大。與此同時，美國初級和經理級員工薪資增長了16%。

協助企業聘請海外員工遠程辦公的Deel公司指出，與日圓開始歷史性下跌的3月至5月相比，9月至11月通過Deel在美國和其他國家的企業找到工作的日本人增加約60%。

這個趨勢也引發日本勞動力短缺可能進一步加劇的擔憂。當地勞動年齡人口自1990年代達到頂峰後就呈下降趨勢。研究公司帝國數據庫指出，今年10月有51.1%的日企出現全職員工短缺情況，為疫情高峰期以來的最高比率。