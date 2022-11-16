日本自由行｜日圓兌美元谷底大反彈　分析師：大貶值已進入尾聲

在美國聯儲局（Fed）可能放緩加息步伐的預期心理下，日圓兌美元短短三周之內由32年來的谷底翻揚，不少分析師也因此紛紛宣告，日圓這波歷史性的重大貶值正進入尾聲。



這三周來，日圓兌美元已由151.94日圓升到大約139日圓。英媒指出大部分波動發生在美國交易時段，反映投資人正檢視Fed可能放緩升息的動向。

外匯分析師和經濟學家認為，儘管日本當局9月以來耗資9兆日圓（640億美元）捍衛日圓，日圓的命運受制的卻是Fed和美元。

【延伸閱讀】日本自由行｜吉卜力樂園神還原宮崎駿電影世界 3園區門券分開賣（點擊放大瀏覽）：

+ 26

野村綜合研究所經濟學家木內英登認為，就此宣告美元走強之勢告一段落恐言之過早，除非Fed真正開始改變6月以來每次開會3碼（0.75個百分點）的升息路徑。

美國10月通膨數據降溫幅度大於預期，市場於是看好Fed即將開始放慢貨幣政策緊縮的腳步。曾任日本銀行（央行）理事的木內告訴金融時報：「我認為現正進入日圓歷史性走弱的最後階段，是結束弱勢日圓時代的開始。」

但野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗指出，儘管日圓這幾天明顯反彈，投資人仍不敢斷言日圓賣壓已經結束。

【延伸閱讀】網紅日本自由行發現疫後有這些轉變 東京酒店用英文對方竟這樣答（點擊放大瀏覽）：

+ 14

後藤認為，未來幾周，也就是Fed下個月中開會之前，日圓仍有可能回貶到145的水準。日圓兌美元今天（16日）貶值0.4%至139.81日圓。

美國銀行外匯和利率策略師山田修輔也表示，確認美元到頂之前，匯市得留意美國通膨降溫更多證據。他說：「勞動市場仍然緊俏，薪資增幅仍強。若要美元兌日圓到頂並開始轉弱，需要更多證據。」他也指出，日本貿易仍呈逆差，產業界也基本上也形同繼續製造日圓賣壓。

延伸閱讀：

低利率、通膨夾擊 日本經濟夾逢求生

餐廳消費用成綑鈔票買單 G20通膨最嚴重的是這個國家

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】