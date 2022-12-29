伊拉克出現山寨Starbucks　總理下令打擊侵權企業

伊拉克首都巴格達（Baghdad）近日出現山寨的星巴克（Starbucks）咖啡店，無論外觀、招牌、餐具等都與實物無異，總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）12月28日下令，打擊當地無法使用國際品牌的企業。



美聯社日前揭發巴格達的冒牌星巴克，並提到星巴克曾經入稟巴格達法院，要求頒令關閉涉事店舖，但該店舖東主馬克蘇斯（Amin Makhsusi）懷疑恐嚇星巴克聘請的律師，導致官司無疾而終。

馬克蘇斯否認恐嚇，但辯稱曾向星巴克申請營業許可，在遭到對方拒絕後，決定無牌經營。他之後表示，保安官員要求他拆除店舖的星巴克招牌和標誌，不過仍會繼續出售該品牌的咖啡，並同時會為店舖改名，以合法營運。

伊拉克面對非常嚴重的侵權問題，除了這間山寨星巴克，卡塔爾beIN電視台曾指控伊拉克的最大互聯網供應商Earthlink向用戶非法轉播該台的內容。另外有最少兩間美國藥廠向美國商會（U.S. Chamber of Commerce）求助，指公司商標被伊拉克的公司盜用。

蘇丹尼辦公室的聲明指，商標侵權屬違法，亦損害營商環境和外國投資，以及打擊伊拉克的聲譽和吸引擁有國際認可的品牌及商標的外國主要企業和組織到當地。伊拉克當局已經採取法律措施，打擊使用虛假商標的企業，但沒有透露馬克蘇斯的山寨星巴克是否有份。