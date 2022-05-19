繼麥當勞後 俄羅斯人再沒可口可樂喝？飲品商即推山寨版可樂
撰文：TVBS新聞網
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俄羅斯自2月發動戰爭入侵烏克蘭後，遭到國際全面制裁，多家外企宣布退出俄國市場；全球汽水龍頭品牌可口可樂（Coca Cola）、百事可樂（Pepsi）也接續宣布暫停在俄國營運；有俄羅斯飲料商靈機一動，順勢推出「俄羅斯版可樂、雪碧、芬達」，盼滿足俄羅斯數月來喝不到可樂的慾望。
據《莫斯科時報》報道，自從可口可樂公司於3月暫停在俄羅斯的業務後，儘管可口可樂產品還能在商店貨架上找到，但自停產以來可口可樂的價格已經在俄羅斯翻倍，有飲料商欲接管可口可樂離開後的市場，推出「類可樂」飲料。
Coca Cola變Cool Cola Fanta變Fancy（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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俄飲料生產商Ochakovo日前宣布，推出「Cool Cola」、「Fancy」和「Street」3種飲料，官方稱「Cool Cola」擁有可樂的標誌性味道，而「Fancy」、「Street」包裝配色則與芬達（Fanta）和雪碧（Sprite）相似。
Ochakovo公司在1978年成立，主要生產傳統的俄羅斯飲料，如低度酒精的飲料「克瓦斯」（kwas）和斯拉夫蜂蜜酒（medovukha）。
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