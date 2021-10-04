日本「山寨熊爪咖啡」　完全照抄上海網紅店　抗辯理由令人無語

不知道大家還記得之前上海開的「熊爪咖啡」嗎？因為它積極僱用殘障人士的理念，當時真的是讓所有人都非常感動，連國際媒體都爭先報道，紛紛讚賞！這家店不僅腳踏實地的努力解決殘障人士就業問題，同時還喚起了社會對這一群體的廣泛關注，日站君之前也去看了看！而最近，日本大阪的一家有着同樣風格的「熊爪咖啡」上了日本新聞，引起了巨大爭議！好傢伙，這波是「山寨」上中國的創意了？今天，日站君就帶大家來一起好好扒一扒這家店！



不能說完全一致，只能說一「毛」一樣

9月中旬開業，已經有不少人去打卡。這家大阪的熊爪咖啡店，9月11號正式營業，現在已經有不少人前去打卡。從外觀上看，和上海那家店基本上是「一毛一樣」，也是用清水混凝土做的店面，中間有一個用來遞飲品的洞。

一樣到啥程度？就連洞裏上下兩個燈都不變！這你敢說不是山寨？除了店面裝修，整體理念之外，連遞飲料的時候送上一支花也有樣學樣的copy下來。唯一不一樣的地方，可能也只有LOGO的設計了……

點圖放大瀏覽「日本熊爪咖啡」相關照片及當地網民看法▼▼▼

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網上質疑聲四起 門店無恥回應

正式營業之後，日本各媒體廣泛報道，而這家店也迅速受到了日本網友的質疑，表示：「這是上海那家的分店嗎？還是山寨的？」也有親自到店打卡的人，表示兩家店真是太像了，看起來就很山寨。這家店負責宣發的工作人員在最開始接受日本媒體採訪的時候，表示：「店的形狀和風格相像這種事，主要是為了表達對『非日常』（上海熊爪咖啡店公司名）的敬意，稍微有點做得過頭了，這一點我們多少反省了自己。」哈？你這是反省自己嗎？你反省了個什麼東西啊？真是過於丟人，這種說法連日本網友自己也看不下去了，表示：「日本的企業已經墮落到這種地步了嗎？經常隨口批判人家，到了自己就把厚顏無恥正當化嗎？」「這絕對不行吧。概念設計名字全都copy下來，打官司不輸才見鬼……雖然可能別人不會告過來，但是真是丟人。」

由於質疑聲愈來愈大，店家又發了一個通知，表示：「我們概念是不一樣的，我們為有心理創傷的人提供工作和治癒場所，理念是不同的！」好家夥，您這掩耳盜鈴的功力也是真強，Respect！當然，日本網友也沒有放過這種令人無語的解釋，有人表示：「這家店雖然我第一次聽說，但是你這麼說概念不同我真是完全不懂好吧，混凝土洞+熊的手遞飲料，這一模一樣明顯就已經是山寨了！」「概念不同，完全抄襲和山寨人家的開店背景和設計？您大大方方的說這種話可真厲害！」還有人表示：「之前看到韓國和中國的山寨的說法，每次都氣的想讓他們負法律責任，結果日本也做同樣的事，這種推脫責任掩蓋事實的藉口我真是驚了。」又有細心網友發現：「在別的新聞裏看到媒體說這家店提供的資料，裏邊用的照片正是中國正牌店的照片。」到底是不是山寨？只能說大家誰都不瞎，眼睛是雪亮的。

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由於之前熊爪咖啡官方店就曾經在國內遇到過數次「山寨」事件，所以也發過追責聲明，而據前幾日日本媒體報道，對於「大阪開了一家很像的咖啡店」這件事情，正牌店目前還是不知情的樣子，尚未有對應措施。另外，好事的日站君這次還扒了扒大阪這家「山寨店」更多的資料，了解後更是氣不打一處來，我們繼續看！

厚顏無恥之極，令人髮指

就在開業之際，這家店居然大模大樣的開了個官網，而官網本身的設計，看着就是非常隨意應付的東西，感覺不到任何誠意，字體大小、顏色混雜、各種奇怪圖片，山寨感呼之欲出（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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背後恐怕也不是為了什麼「公益」

再說回這家店的「經營概念」，官方稱：「為了社交恐懼症及受到心靈創傷的人們而提供治愈和工作的場所，實際上呢？」日站君發現，這家山寨的熊爪咖啡，背後的運營主體實際上是一家叫做「日本心理カウンセラー養成學院」的學校，主營業務是培訓心理醫生和顧問。學校公司註冊名為「株式會社日本総合カウンセリング（日本綜合顧問公司）」，同時提供心理咨詢服務，價格不菲。雖說目前山寨店的6名員工，都有不同程度的「心理疾病」，但是仔細看看，這些員工全部是這所學校的畢業生or在校生。而且，在山寨店的官網上，這家經營主體並沒講多少關於熊爪咖啡店未來的發展計劃和運營現況，而是忙不迭的打上了自家學校的「招生廣告」。在下方，還採用了一些「心理暗示」，宣稱：「支持熊爪咖啡的朋友，想要瞭解學習心理的朋友，我們為他們準備定製了相應的學習計劃。」不愧是搞心理的，這手潛移默化移花接木玩的很熟練哦？

由此可見，山寨熊爪咖啡店只不過是幌子，打着公益的旗號打廣告，背後招生牟利才是這家培訓機構的真實目的！立意不純，山寨被識破後打死不承認，真是從頭到尾都爛透了！

在扒完這家「山寨店」 後，日站君覺得這次「山寨」 本身的行為，甚至已經不是重點了。想想上海的熊爪咖啡店為幫助殘障人士回歸社會盡心盡力，與之相對，大阪這家山寨店的作法，無疑是對「善意」的踐踏和對大眾同情心的褻瀆。在「公益」 的面具之下隱藏着的「惡」 ，才是更令人發指和作嘔的事情。而從目前山寨方死皮賴臉的態度上來看，讓這家店停止運營可以說非常困難，更何況涉及國際之間的交涉，更是讓人頭大。只能希望這家山寨店風頭一過就趕緊消失，不要再以「善」 的名義掛羊頭賣狗肉，欺騙不知就裏的人！關於這起事件，各位又有什麼樣的見解？我們留言區見。

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