內地開關｜「整整3年終於等到你」　多國向中國遊客發旅遊邀請

中國宣布自2023年1月8日解除出入境隔離措施後，多國歡迎中國遊客到他們國家遊玩。泰國稱已等候中國遊客3年，西班牙亦感歎「終於等到你」，法國駐華大使館則表示「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們」。



泰國國家旅遊局在新浪微博推文說：「3年了，神奇泰國等你們3年了」。

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挪威國家旅遊局稱：「3年了，挪威的峽灣、極光、島嶼、冰川......都在大聲想念和呼喚你啊！2023，我們挪威見！」

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西班牙國家旅遊局說：「整整3年，西班牙終於等到你！」

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法國駐華大使館稱：「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」

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加拿大旅遊局說：「嗨，好久不見，你終於要來了！3年，加拿大終於等到和你重逢的這天 」。

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新西蘭旅遊局表示：「2023年，讓我們一起#與世界不見不散#！」

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丹麥國家旅遊局稱：「2023，讓丹麥繼續為你造全世界最浪漫可愛的童話之夢吧」。

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荷蘭旅遊局加上包括「明年出境去哪兒玩」和「與世界不見不散」在內標籤並說：「好久不見，自行車王國荷蘭歡迎中國遊客的到來！」

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以色列、塞爾維亞、黑山和葡萄牙也在微博歡迎中國遊客到訪旅遊。

澳洲旅遊局轉載人民網的推文並說道：「在澳大利亞（即澳洲），等一個你」。

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瑞士國家旅遊局則稱：「小瑞等着大家」。

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除澳洲和瑞士外，包括挪威、西班牙、丹麥、加拿大和奧地利在內國家亦轉載人民網關於多國歡迎中國遊客到訪旅遊的報道。