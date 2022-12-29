內地開關｜機票預訂量暴增　最受中國旅客歡迎卻非港日韓泰而是它

中國大陸本週宣布解除邊境管制、旅遊需求可望大增，全球各大航空公司暫且保守以對，不願立即增加航班並調度其他航線的飛機。



據航班資料分析公司睿思譽（Cirium）統計，本周預訂安排1月 、2月、3月飛往大陸的航班較上週增加不超過2.9%，遠低於每個月動輒增加100個班次。

今年剩下幾天規劃的入境航班也不見調整，可見大陸1月8日起放寬隔離措施尚未說服航空公司大幅調整航班。

亞太航空公司協會（ Association of Asia Pacific Airlines, AAPA） 總幹事梅儂（Subhas Menon）說：「我不認為航空公司會調整目前在中國的運能。」他表示，大部分航空公司寧可先觀望看看情況，而最近才剛解禁的香港，就可以列為參考指標。

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旅遊網站Trip.com統計，本周入境免隔離的消息一出，大陸居民周二一早預訂機票的比前一天便大增254%，前五大熱門去處為新加坡、韓國、香港、日本和泰國。訂飛往新加坡的機票大增600%，飛往其他四個目的地的機票大一增400%。

新加坡航空（Singapore Airlines）發布新聞稿說，將持續留意航班需求並依運能調整。國泰航空則表示，會持續與相關單位溝通，並儘可能增加來往中國大陸的客運量。

大韓航空目前每週在中國大陸七個城市有九個航班，下個月起將增為九個城市15個航班。不過，韓國旅行社 Modetour Networks 主管 Yook Hyun-Woo表示說，「我們仍擔心冬季疫情再度爆發，需求將隨之降溫」。

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如今大陸隔離措施既已解除，各國航空公司也正徵詢機組人員意願，願不願意留在大陸過夜。目前多家國際航空公司的做法是 ，載旅客到大陸目的地後，機組人員隨即飛到首爾過夜，隔天再飛返大陸，載新一批離港的旅客。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association）也表示，行前新冠肺炎檢測也有必要取消。

大陸出境旅行真正爆增，可能要等到1月底農曆年之後，或是還要再過幾個月。

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