內地開關・持續更新｜各地回應：全面開放vs謹慎迎客vs加強防控

中國宣布放寬出入境防疫管控後，一些國家要求來自中國旅客強制接受引致新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）的新冠病毒（SARS-CoV-2）測試。以下是香港01彙整相關最新消息：



2022年12月29日



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1216：歐盟委員會表示，計劃29日召開健康與安全委員會會議，討論因應中國感染情況推出可能措施，或是合作形式推出。

英國希斯路機場：圖為2022年12月23日，英國希斯路機場第五客運大樓大在電子熒幕上發布告示，提示旅客稱英國邊防職員進行工業行動。（Reuters）

0947：日本首相岸田文雄27日宣布所有來自中國大陸入境日本的旅客抵後都要強制進行新冠病毒快測，且中港澳入境班機只能降落在4個機場——東京成田機場、羽田機場、大阪關西機場以及名古屋中部。航空公司被當局要求取消香港到沖繩、札幌、福岡機場的直航班機，此舉惹來日本業界人士反對。

據《琉球新報》報道，從2020年3月起沖繩那霸機場的航班一度全部停飛，最近好不容易慢慢開始迎來復蘇的曙光，政府卻又這樣實施限制，沖繩旅遊業界為次反彈，強烈要求政府撤回有關政策。

0909：英國《每日電訊報》稱，英國政府考慮對入境中國旅客實施限制，包括要求他們在抵埗時接受檢測。



首相府此前表示，儘管中國病例激增，但英國政府沒任何計劃對來自中國的入境者實施相關限制。

0826：比利時旅遊勝地布魯日（Bruges）市長德福（Dirk De fauw）12月28日呼籲讓中國遊客進行新型冠狀病毒感染的篩檢或強制接種疫苗。

澳洲則稱不會改變對中國旅客的入境規定。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）29日稱：「我們的旅行建議在這個時刻沒有改變，但我們將繼續監測世界各地情況，正如我們已做的那樣，並在適當時候更新我們的建議」。

0931：日本12月27日宣布30日起從中國大陸入境者須接受檢測後，意大利要求所有從中國入境者接受強制檢測，美國也要求中國旅客提交2天內陰性檢測證明。

菲律賓稱應「非常謹慎地」接待中國旅客和可能要求中國旅客檢測，韓國說正關注中國疫情導致新冠病毒變異可能。新加坡、德國和澳洲則未有計劃改變應對中國旅客措施。

0400：美國衛生官員12月28日宣布，由1月5日開始，所有來自中國內地、香港及澳門的2歲或以上旅客，乘坐飛機到美國前，需要提交出發前兩天內的病毒陰性檢測證明。

華府官員指，旅客如果在出發前超過十天確診，可以出示康復證明，以代替陰性病毒檢測結果。

延伸閱讀：

2022年12月28日



2330：意大利衞生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）12月28日表示，已下令要求所有從中國入境者接受強制的新冠病毒檢測。新聞網站The Local報道，有關測試要求預計會28日立即生效。有關政策暫時執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa Airport）之前自24日起已對中國旅客展開檢測，安莎社（ANSA）引述當地官員指綜合彭博社、意大利安莎社報道，在12月26日兩個從中國飛抵米蘭馬爾彭薩機場的航班中，每2名抵埗、接受檢測的旅客，有近1人檢測呈陽性，第一個航班的92名乘客中，有35人檢測陽性（38%），另一航班的120名乘客中，有62人檢測陽性（52%）。