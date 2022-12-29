澳貿易部長：中國若取消制裁措施　澳洲願撤銷向世貿申訴

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）說，如果中國取消對澳洲的出口制裁措施，澳洲願意考慮撤銷向世界貿易組織（WTO）就中國實施經貿制裁提出的申訴案。



彭博社12月29日報道，中澳兩國政府一直在探討澳洲貿易部長法雷爾2023年上半年赴華，與中國商務部長王文濤會面的可能，但中方至今尚未發出正式邀請。

法雷爾在《澳洲人報》（The Australian）12月29日刊發的訪問中說，澳洲政府已向中國政府表明，坎培拉希望通過磋商而非仲裁解決雙方在貿易議題上的分歧。

世界貿易組織預計將於2023年初就中澳的貿易糾紛進行仲裁。澳洲因為北京對澳洲薏米、酒類和海鮮出口實施制裁措施，向世貿提出申訴。

在時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2020年4月呼籲國際社會調查新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情的起源後，北京對澳洲上述商品實施出口制裁措施。

法雷爾說，澳洲相信他們有很強的案例，「顯而易見，如果中國願意撤銷對澳洲薏米和酒類的出口禁令，那情況會有所改變」。

自澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨政府2022年5月贏得大選以來，澳洲和中國的關係已趨向穩定，雙方高官近年來首次會面。

阿爾巴尼斯2022年11月在印尼峇里島（Bali）舉行的二十國集團（G20）峰會上與中國國家主席習近平會晤，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）12月赴北京與中國外長王毅會面。

不過，法雷爾至今尚未與中國商務部長王文濤會面。

阿爾巴尼斯12月29日受訪時不願揣測法雷爾什麼時候將赴北京，或澳洲所面對的貿易制裁何時會解除。他說：「我預計我們的貿易部長將會面，我們就靜心期待會有什麼結果。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

