暴風雪吹襲美國商店遭冰封如「冰極世界」　拜登度假避寒捱轟

美國遭被稱為「驟強暴風雪」（Bombogenesis）或炸彈氣旋（Bomb cyclone）的冬季風暴侵襲，美媒12月28日稱，北部威斯康星州（Wisconsin）一間禮品店徹底被冰封，店主擔心建築會否被冰雪壓壞。在國家有天災時，總統拜登（Joe Biden）前往溫暖度假勝地避寒，因此受批評。



美國電視新聞台ABC7 News於12月28日稱，威斯康星州吉爾斯羅克（Gills Rock）一間位於密歇根湖（Lake Michigan）旁邊的北歐禮品店Simply Scandinavian被徹底地冰封。當地自12月23日起吹強風，導致密歇根湖的巨浪撲向禮品店，加上12月23日的氣溫低至攝氏負11至負16度，覆蓋在禮品店上的湖水結成厚厚的冰層。

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禮品店主格蕾特爾（Gretel Sannikas）估計，覆蓋在禮品店房屋上的冰層有一尺厚，它可能是在2至3天內形成的。

她說：「儘管大自然為我們創造美妙的藝術品，但它的重量壓在房屋上，令人有點擔憂。我們正打賭，這間勇敢的小商店能憑藉其堅韌的北歐基因來保持良好狀態、能為了我們而渡過這場危機。」

拜登：圖為2022年12月27日，美國總統拜登與家人一起從白宮出發，前往加勒比海美屬維爾京群島聖克羅伊島度假。（Reuters）

拜登赴溫暖度假勝地

在美國民眾忍受嚴寒天氣、更有人在這場暴風雪中喪失生命時，拜登12月27日至2023年1月2日與家人在溫暖的度假勝地、加勒比海美屬維爾京群島（U.S. Virgin Islands）聖克羅伊島（St. Croix）享受家庭樂。

霍士新聞（Fox News）12月28日稱，拜登的行為受到批評，有保守派人士在Twitter上列出拜登拋下國內的一堆問題不顧，當中包括邊境危機。