西雅圖路面冰封全城慘變「碰碰車場」　到處汽車相撞路人爬行前進

美國近日遭號稱10年來最強的北極風暴「炸彈氣旋」（bomb cyclone）襲擊，各地均出現驚人的暴風雪。



位於西北部華盛頓州的西雅圖市（Seattle）也冰天雪地；從當地居民拍下的的影片可見，道路「冰封」導致車輛滑行相撞，甚至有行人必須在上坡路段「攀爬」前進。

不過也有人穿上溜冰鞋溜冰，把握這難得一見的急凍奇景。

網上瘋傳大量西雅圖交通意外影像（點擊放大瀏覽）：

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《商業內幕》、《西雅圖時報》報道，美國多地創下低溫紀錄，天寒地凍的西雅圖路面徹底結冰，有民眾在Tiktok上傳影片，顯示當地居民各種「慘摔」場景。

有人一走出家門就摔下樓梯，有上班族完全無法站穩就摔得四腳朝天，也有人所幸不走了，直接在道路上用「爬行」的方式遛狗。

另一部影片顯示，一台車在上坡路段上失控滑行到對向車道，擦撞到其他車輛後，司機下車查看時也摔倒，最後2台車竟一起滑下坡。

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還有人拍下，一名行人直接趴在地上，手腳併用向前爬行。不過，也有年輕人苦中作樂，把室外當成「大型溜冰場」，將鞋子改造成溜冰鞋，享受提速快感。

報道指出，在Tiktok上搜尋「#seattleicestorm」標籤，有多達9940萬總觀看次數，民眾紛紛分享這永生難忘的奇景。

這場酷寒導致西雅圖的大眾運輸系統全面停擺，是1996年來首次；塔科馬國際機場（Tacoma International Airport）也史無前例的關閉所有3條跑道；過去24小時內，當地巡邏隊接獲253起車輛碰撞事故報告。

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