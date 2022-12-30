世界盃．憶比利｜17歲登場即帽子戲法30歲埋齋　三捧金盃無敵球王

球王比利（Pele）離世之際，正值世界盃舉行後一星期，可謂冥冥中有主宰，因為世界盃正是比利足球生涯的最大舞台。一個人能夠三奪世界盃，前無古人，後亦暫無來者。



巴西贏得1958年世界盃冠軍。

1958年 球王橫空出世

1958年世界盃，巴西的球王比利嶄露頭角，以17歲之齡在4強帽子戲法，再在決賽梅開二度，帶領「森巴軍團」首次贏得世界盃冠軍。

比利在決賽中的其中一個入球。

由這屆世界盃起，球壇進入比利的時代，當年比利只有17歲，在這屆世界盃刷新多項當時的紀錄，例如最年輕踢世界盃的球員、最年輕在世界盃帽子戲法球員、最年輕踢世界盃決賽的球員。17歲的比利在8強射入全場唯一入球，助巴西淘汰威爾斯，其後4強對法國，他帽子戲法，助巴西以5：2勝出入決賽。在決賽對瑞典，比利攻入兩球，領球隊以5：2勝出，奪得巴西史上首座世界盃冠軍。

比利在1962年一屆世界盃只踢了兩場比賽。

1962年 成眾矢之的 殺傷戰術致退賽

1962年世界盃，比利因傷只為巴西踢了兩場，但加連查冒起，帶領巴西一路過關斬將，衛冕世界盃。擁有比利的巴西被為熱門，首場分組賽對墨西哥，比利建功，帶球隊以2：0取勝，但第2場分組賽對捷克斯洛伐克時，比利受傷，提早退出今屆賽事。

比利在1962年分組賽對捷克斯洛伐克時受傷離場，他拉傷了大腿。

雖然巴西失去了比利，但最後一場以2：1擊敗西班牙，以小組首名打入8強。失去比利，造就另一名森巴巨星閃耀，他就是「小鳥」加連查。加連查在8強對英格蘭梅開二度，領巴西勝3：1，其後在4強對東道主智利，他再入兩球，率巴西以4：2打入決賽。巴西在決賽以3：1贏捷克斯洛伐克封王，成功衛冕。

巴西在1966年分組賽出局，比利僅入一球。

1966年 僅入一球 巴西碌碌無為

1966世界盃的熱門自然是巴西，他們擁有比利及加連查，但這支衛冕球隊竟於分組賽出局，令人大跌眼鏡。

1970年巴西分組賽對捷克斯洛伐克，比利射門。

1970年 最後一屆 完美3奪世界盃

1970年世界盃，擁有比利、李維連奴及渣仙奴的巴西以全勝姿態在墨西哥贏得國家史上第3座世界盃。

經過1966年的失利後，巴西在這屆位於美洲舉行的世界盃表現出霸者風範，他們分組賽與上屆冠軍英格蘭同組，以1：0擊敗他們，分組賽3戰全勝以首名晉級。

1970年世盃，比利在決賽取得入球，成功第三度捧起世界盃。(路透社)

在淘汰賽，巴西以4：2擊敗秘魯，再以3：1贏烏拉圭入決賽，最終以4：1贏意大利封王。巴西這屆前場擁有比利、李維連奴及渣仙奴等的豪華進攻陣容。

今屆卡塔爾2022世界盃上，仍有以比利為主題的展覽出現。(路透社)

比利世界盃入球紀錄

1958年 對威爾斯入1球

1958年 對法國入3球

1958年 對瑞典入2球

1962年 對墨西哥入1球

1966年 對保加利亞入1球

1970年 對捷克斯洛伐克入1球

1970年 對羅馬尼亞入2球

1970年 對意大利入1球



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