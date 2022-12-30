球王比利逝世｜巴西傳奇享年82歲　永遠球王領森巴軍團三捧世界盃

譽為史上最偉大足球員之一、巴西足球傳奇比利（Pele）逝世，享年82歲。醫療報告指，比利的死因是結腸癌引致的多個器官衰竭。



比利的Twitter和Instagram帳戶確認這則噩耗，並寫道「艾迪臣（比利）以體育的天賦感染所有人，終結一場戰爭，在全球展開社會工作，散播他相信認為能解決所有問題的東西：愛。他今天的信息將成為未來世代的瑰寶。愛、愛和愛，永遠」。

其女兒Kely Nascimento則在Instagram上載眾人抓着比利雙手的照片，稱「我們的一切都是因為你，我們無限愛你，安息吧」。

Kely Nascimento在Instagram上載眾人抓着比利雙手的照片，寫道「我們的一切都是因為你，我們無限愛你，安息吧」。（IG）

比利近年健康轉差，2021年9月因為出現結腸腫瘤，入院動手術切除。他接着留院觀察，曾因胃酸倒流問題再次入住深切治療部。到今年底傳出病危，被指對化療沒有反應，今年11月29日起一直住院，整個卡塔爾世界盃期間只能在病房內觀戰。

世界盃決賽周過後一星期，他的身體狀況在聖誕前夕再受關注。他女兒Kely Nascimento平安夜上載一張與比利在病床相擁的合照，寫上一句：「我們仍在這裏戰鬥，堅守信念，一起度過了又一個晚上。」字裏行間似暗示父親病況並不樂觀。他的母會山度士甚至被航拍機拍下在草地放置巨型白色帳篷，似為比利喪禮作好準備。

比利一生三奪世界盃。（Pele 官方facebook）

比利於1940年在巴西出生，父親是足球員，曾效力巴西老牌球隊富明尼斯。他出生清貧，小時在街上與友儕踢足球，15歲已加入另一勁旅山度士，1958年只得17歲的比利已助球隊奪得州聯賽冠軍，同年於瑞典舉行的世界盃，才是「球王」誕生的舞台。

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比利在分組賽最後一仗對蘇聯上陣，當時成為世界盃史上最年輕上陣球員，4天後8強對威爾斯更一箭定江山助巴西1：0晉級，成為最年輕入球球員。比利繼而在準決賽演出帽子戲法，令巴西大勝法國5：2，復於決賽梅開二度，以相同比數氣走東道主瑞典。

「森巴足球王國」除了比利，還有弟弟、華華、加連查、薩加奴等名將，1958年首次贏得世界盃。

比利與森巴足球，密不可分。（Pele 官方facebook）

比利在決賽的第一個入球，先後衛一步用心控下，再一挑越過另一敵衛，然後迎接從高而落的來球腳窩利抽射，譽為生涯金球之一。

出道早，成名快，比利接下來稱霸球壇，成為世界公認的球王。

比利一生三奪世界盃，是上世紀的球王。（Pele 官方facebook）

1962年智利世界盃，比利在完成首兩仗分組賽後便因傷缺陣，巴西仍有足夠實力衛冕。但到了1966年英格蘭世界盃，比利遭到敵軍守衛粗暴招呼，第三仗分組賽負葡萄牙出局，比利賽後揚言不再出戰世界盃。不過，來到1970年墨西哥世界盃前，他回心轉意再度為國披甲。

30歲的比利，此時配搭新一代森巴名將李維連奴、拖士圖等，再度進入決賽。比利以頭槌先開記錄，下半場兩度助攻，4：1輕取意大利，三度以球員身分高舉世界盃，成就前無古人，至今未有任何球員能跟他看齊。

1970年比利帶領巴西新世代，第三度奪得世界盃。（twitter）

在球會方面，比利一生只效力兩支球隊，效力山度士18年為球隊贏得6次全國聯賽及兩次南美自由盃，更曾隨隊在1970年訪港，與港聯友賽。

1975年臨近收山，轉戰北美足球聯賽，加盟紐約宇宙隊，直至1977年退役，球技及天賦獲同世代球員一致讚譽。

比利（右）切除結腸腫瘤後，重入深切治療部，女兒姬莉（左）與他合照。（Instagram@iamkelynascimento）

比利退役後經常現足球公益活動，曾擔任聯合國大使，亦一度從政，在1995年當上巴西體育部長，曾提議立法監管當地足球貪污，惟改革未成，官位已失去。

1998年巴西體育部長一職被總統取消，比利失去公職，對國家和政府仍不以為忤，有份參與協助巴西申辦2016年奧運會。比利退役後在各界活躍多年，惟晚年健康大不如前，2014年已因為尿道感染而曾進入深切治療部治療，又曾在髖部施手術，往後需要使用輔助器材出入，須以輪椅代步成為致命打擊。比利兒子曾指老父出現抑鬱癥狀，及後遭比利開腔否認。

球王比利辭世。（美聯社）

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