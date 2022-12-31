內地開關｜印尼解除所有防疫措施　暫不對來自中國旅客設限

印尼從星期五（12月30日）起取消所有還在執行的新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）防疫措施，包括室內口罩令，因為印尼多數人口體內已有冠病抗體。至於中國旅客入境規定方面，印尼政府目前沒有計劃更改，但有官員指未來情況仍有待觀察。



印尼政府至今未計劃改變來自中國的旅客的入境規定。但據國家災害管理局透露，中國旅客入境管制仍可能會有調整。台中央社引述管理局發言人穆哈里（Abdul Muhari）對印尼媒體的講話說：「也許衞生部會觀察一下。」

他解釋道，目前外國旅客入境仍必須檢查體溫、症狀和是否完整接種疫苗，若有症狀的旅客則必須進行檢測，並補充稱「衛生部及交通部仍特別關注國外的疫情動態」。

法新社報道，印尼總統佐科維多多在記者會上說：「印尼將不再限制集會和人員流動。」他說，主要的流行病指標已「低於」世界衛生組織的標準。

佐科說，當局是根據最新的感染資料做出這個決定。但他警告，即使口罩令已解除，人們仍應保持警惕，他敦促他們繼續在室內和人群中戴口罩。

中國通訊社報道，印尼此前已取消對至少接種過一劑冠病疫苗追加劑的人實施行動限制，但當局仍要求民眾在室內戴口罩，進入多數公共場所時也得使用冠病追蹤應用程式。

根據印尼衞生部數據，當地六歲以上兩針的接種率近75%，近日病例回落至每日少於1000起，住院和死亡人數亦相對較低。

本文獲《聯合早報》授權轉載

