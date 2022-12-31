日本大阪枚方公園跳樓機METEO故障　遊客低溫中被困50米高空4小時

日本大阪遊樂園枚方公園（Hirakata Park）的跳樓機METEO在12月30日晚上發生故障，2名遊客在寒風中卡在50米高空長達4小時。園方31宣布停止開放，檢查所有遊樂設施。



▼有自稱是昨晚困在跳樓機的遊客稱，當車廂卡住時，他沒有覺得害怕或生氣，但那裏實在太冷了，他有好幾次失去意識。

事件發生在日本時間30日晚上9時左右，枚方公園員工報警稱遊樂設施卡住不動。據枚方寢屋川消防協會稱，晚上7時左右有2名20多歲的遊客卡在跳樓機設施的最頂端，距離地面約50米。

消防人員到場後，在晚上11點設法讓車廂移動後，救出2人。他們沒受傷，但因失溫送院。根據日本氣象廳，30日晚間10時左右枚方市內的氣溫僅攝氏3度。

圖為日本大阪枚方公園內的跳樓機METRO的宣傳照片。

枚方公園指出，晚上7時後合計有3組人被困在設施頂端，園方設法讓其中2組順利降到地面後，還有1組仍被困。消防局稱，雲梯車最高僅42米，所以最後只能撤走。有關方面最後只能設法解除METEO的手動煞車，讓他們重返地面。

枚方公園園長凌晨向受困的遊客道歉，並宣布臨時休園1天，對所有遊樂設施進行安全檢查。