英國過山車恐怖意外　傾斜中突停女童撞頭昏迷　19人困高空90分鐘

英國默西賽德郡當地遊樂園27日發生一宗意外事故。一輛過山車突然故障，19名遊客被卡在6公尺高的半空中，由於過山車暫停位置傾斜，大人小孩們都緊緊抓住彼此以防摔落、煎熬度過長達90分鐘的救援時間。其中一名女童更因頭部重傷緊急送醫急救。



根據《每日鏡報》（Daily Mirror）報道，這故障意外發生於濱海城市紹斯波特（Southport）的遊樂園「Pleasureland」。有目擊者透露，當時工作人員正引導其他遊客離開，沒想到抬頭一看，過山車竟傾斜在軌道上不動、遊客們被懸掛在6公尺的高空中90分鐘。

困半空傾斜中過山車90分鐘 家長緊抓孩子防掉下（點擊放大瀏覽）：

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「多數人在半空中呈現傾斜的角度，家長緊抓着孩子們，深怕一不小心摔下去」。其中還有一名女童不慎撞到頭部昏迷。

報道指出，獲救的遊客大多都已接受醫護人員的預防性檢查；目前其他遊樂設施皆維持正常運作，而過山車暫時關閉中。

有民眾表示，目睹這場意外後，對於園區內的設施仍感到不安，希望能提供退款。對此，園區承諾會對遊樂設施進行全面性的安全檢查，以免意外再度發生。

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