日本皇室時隔3年再辦新年活動　愛子公主首次參加

日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇室主要成員會站在皇宮長和殿的陽台接受民眾賀年。受新型冠狀病毒感染（COVID-19）影響，這是時隔3年後皇室再度舉辦。日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子公主首度參加。



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愛子2021年12月1日年滿20歲，同年12月5日舉行成年禮。而只有成年皇族成員才能出席這個活動。

日本皇室「新年一般參賀」活動為做好防疫，有關方面從申請參加的民眾當中抽選出約9,600名參賀者。

活動上午舉行3場、下午有3場，合計6場，每場約1,600人參加。首場參賀活動中，皇室主要成員17人中有，15人出席。

日本秋篠宮文仁親王（左）、親王妃紀子及兩人次女佳子公主在2022年1月2日於皇居出席皇室每年舉行的「新年一般參賀」活動，接受民眾祝福。（Reuters）

日皇伉儷及愛子、秋篠宮伉儷及其次女佳子6場活動都出席，上皇明仁及上皇后美智子只出席上午舉行的3場活動。首場賀新年活動於10時10分（香港時間9時10分）開始。

日皇德仁致詞時稱新冠病毒的傳播令每個人都覺得應對困難，他稱很高興能夠再次向人們致意。他說，大家面臨許多困難，但希望所有人都能過一個和平美好的新年，在新的一年開始之際，他為日本和世界各地的人們祈求幸福。

日本在11月進入第八波疫情，當時每日新增確診個案開始超過100,000。自疫情開始以來，該國已錄得約3000萬確診個案以及近60,000死亡個案。