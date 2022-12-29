日本皇室｜佳子公主28歲生日　「回眸甜笑」絕美靚相發布

被譽為「日本最美公主」、文仁親王的二女兒佳子公主今（29日）過28歲生日，日本宮內廳公布了她最新的一組生活照。



佳子公主在赤坂御苑散步、拾起金色銀杏葉、回眸望向鏡頭的笑容十分甜美，更有網民表示：「喜歡佳子公主，追星應援只要『繳稅』就好了，真幸福」。

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由於佳子公主的姐姐真子已經嫁給平民小室圭、脫離王室搬到紐約生活，還未婚的佳子公主自然成了下一個「被催婚」的對象。

作為皇室中人氣最高的成員之一，已年滿28歲佳子公主的婚事也是日本民眾矚目的焦點；據日媒《週刊文春》報道，真子公主與小室圭的婚姻對皇室帶來很大的騷動，而真子在記者會上僅表示「謝謝一直以來為我和圭先生加油打氣的人」，對於雙親文仁親王、紀子妃卻隻字未提，且許多皇族的結婚儀式都未舉辦，日媒解讀這段婚姻的爭議、輿論對秋篠宮一家已造成不小的傷害。

真子公主脫離皇室後，許多她所負責的公務已交給妹妹佳子公主來接手，她也開始頻繁出現在日本民眾視野中，大眾更關心佳子公主的交往對象。

真子2021年11月14日與丈夫小室圭前往羽田機場搭機飛往美國紐約，正式開啟兩人的新生活（點擊放大瀏覽）：

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有日媒披露，佳子公主的男友是秋篠宮一家常去的東京某家牙科醫院的牙科醫師，也是貴公子出身。

有消息人士表示：「男方的雙親和秋篠宮夫妻在學習院大學時是同學，但是媒體一報道後，男方本人似乎說過有相關消息『不是真的』。」讓日本民眾感覺霧裏看花。

此外，也有宮內廳相關人士表示，真子公主當時沒有被輿論意見影響，仍然執意結婚，似乎就是以脫離皇室、在國外追求自由生活為目標，「（結婚）或許是她第一個也是最後一個機會。對於一直支持、鼓勵姊姊的佳子公主來說，她應該也會認為，結婚是最快、也最有效能夠離開皇室的方法吧。」

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