全球經濟衰退及減息可能　或推動金價今年衝破2000美元

黃金價格經歷如過山車的一年，現貨金價在2022年波動幅度（高低差距）將近430美元，3月間一度漲至每安士2050美元以上，9月時跌至1650美元以下，最後回到原地，全年小跌0.3％。期貨金價2022年收報1826.20美元，全年跌0.96％。

展望新的一年，受訪分析師和市場人士都看好金價的走勢，而且鑑於2023年全球衰退與減息可能等原因，多人預料金價可能再次上探2000美元大關。



大華銀行市場分析與策略主管王君豪接受《聯合早報》訪問時說，預計金價今後將受益於三個關鍵因素。首先，不確定的全球宏觀環境，各國央行可能會增加黃金在長期儲備的分配。其次，各地貨幣廣泛貶值，已使黃金珠寶需求恢復。第三，利率上升速度放緩可能使金價有更多的回升空間。

王君豪說：「我們重申對黃金的信心，它是把投資組合風險分散的工具，也是一個長期的避風港資產。」他預測金價在2023年第一季保持在每安士1800美元，第二季達1900美元，下半年攀至2000美元。

華僑銀行外匯策略師黃經隆受訪時預期，美國聯邦儲備局在2023年第一季繼續放慢加息步伐，到第二季時停止加息。當貨幣政策收緊周期結束時，金價可能回彈。黃金的吸引力還在於可以對沖地緣政治風險。不過，金價要有更強的復甦，需要更大的刺激因素，例如聯儲局轉為鴿派，而不只是調整收緊政策。

黃經隆預計金價今年逐漸走高，在第一季達1825美元，接下來幾季分別達1835美元、1845美元和1865美元，主要的下行風險是聯儲局比預期更加鷹派，並繼續收緊政策，使利率上升到6％至7％範圍。

亞匯達金融顧問私人有限公司投資總監黃達預料，金價在今年第一季結束時將持穩於1800美元水平，在第二季因為美元回跌，金價可能漲至2000美元水平。在下半年，世界經濟可能衰退，金價因此回落並形成「V」形復甦，在1600美元至2000美元範圍波動。世界經濟衰退將使金價從今年5月開始敗退，到年底時，聯儲局可能開始新一輪的減息，並把金價和商品價格推至全年高位。

輝立nova分析師薩赫德瓦（Priyanka Sachdeva）認為，金價在今年第一季和第二季的目標水平為1890美元和1940美元。她指出，全球央行一直在瘋狂購買黃金，以有史以來最快的速度擺脱對外匯儲備的依賴，這對黃金非常有利，可能使金價在今年再次飆高。對全球股市的逆風和經濟疲軟的擔憂，也將使資金避險流向黃金。