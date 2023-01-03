花旗：內地開關港樓價先跌後升　按息次季見頂　恒指可望23000點

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖家豪表示，美國聯儲局會在上半年完成此輪加息周期，加至5.25至5.5厘，並最快在年尾進行減息，料本港實際樓按會最快在第二季達4厘頂位。本港首季樓價或再跌5%，按息見頂，加上與內地通關帶動部分內地潛在買家入市，料樓價會有所回升約5%，成交宗數也將回升，全年樓價按年持平。



港股方面，花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，隨著內地防疫、房地產、科網監管等政策放寬，利好大市氣氛，恒指年內上望23000點。建議投資者目前可部署受惠於內地開關板塊，包括旅遊、內需、航空等板塊，第二輪可留意個別金額及地產股，第三輪為增長型股票如科技股。

陳正犖表示，受惠內地開放，對本港下半年及明年經濟復甦審慎樂觀，料經濟增長會由上半年的1.8%，加快至下半年的3.8%。

料2023年次季內地經濟迎來復甦

他指出，內地重新開放初期的疫情反彈，可能會集中在2022年第四季及2023年首季反應，唯屬於生產淡季，對全年經濟增長影響較少，第二季經濟料迎來復甦，全年有望增長5.3%，並不排除會進一步上調預測。而今年零售銷售料增長11%至50萬億元人民幣，但環球或陷入衰退，出口或溫和收縮。

廖家豪預計，美國經濟今年有70%機率陷入衰退，下半年經濟數據將轉差，通脹得到舒緩，失業率或升至5%，料最快在年尾減息，明年減息幅度料為此輪加息周期幅度的約59%。美股今年或將下試3700點，隨著息率政策轉變等因素，年尾或回升至4000點。

投資策略﹕可先守後攻

他表示，今年投資策略可先守後攻。由於聯儲局上半年料加息持續，今年可先進行防守性投資，包括美國國債及投資級別的企業債。息口見頂再補抓增長型股票的投資機遇，例如必需品消費股及醫療保健股，這些股份過往能維持派息，與經濟周期關聯性較少。

匯市方面，美聯儲放慢加息步伐，今年下半年美元有機會步入貶值時期，美日息收窄或支持日圓，日圓兑港元料至6.2，重上6算以上水平。而中國重新開放可能導致大量資本外流，但經濟復甦或支持人民幣匯率。另外，環球經濟衰退料對金價帶來溫和升幅，而油價則將偏弱。