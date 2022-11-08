金價多受美國中期選舉影響？WGC這樣說

美國中期選舉投票已開始，人們關注的除了選情，就是該如何因應投資。世界黃金協會（World Gold Council，WGC）預計美國中選將對市場有全面的影響，但一個領域不太可能對選舉結果有太大反應，那就是黃金。



即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

即睇：《香港01》美國中期選舉，最新消息搶先看

協會稱，從以往歷史看來，美國中期選舉對股市非常利好，但對黃金只起到溫和的支持作用。它不認為是次選舉結果會對金價產生重大影響，但黃金走勢更有可能從美元走勢和貨幣政策方向中得到啟示。

根據世界黃金協會使用可追溯到1970年的數據的報告，在中期選舉後的6個月內，黃金價格上漲62%，平均回報率為2%。

WGC首席策略師Joe Cavatoni稱，與美國中期選舉結果相比，金價更取決於更廣泛的因素。

受債息高與強美元影響，金價2022年來已回落8%。Joe Cavatoni稱：「最終貨幣政策仍將是焦點」

報告中列出的其他事實包括：

奧巴馬（Barack Obama）任期內，2010年共和黨在中選後控制眾議院，民主黨保住參議院，金價6個月內上漲13%。

克林頓（Bill Clinton）任期內，共和黨1994年在中選大獲全勝後6個月，黃金價格保持1%的漲幅。

在國會3次陷入黨派僵局期間，金價分別上漲4%、13%和5%。

即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁