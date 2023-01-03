美國國會眾議院今換屆易手　拜登政府將迎來什麼挑戰？

美國國會將在1月3日稍後時間換屆，眾議院會易手由共和黨掌控，返回國會分治——眾議院和參議院由兩黨各自控制的局面。國會及拜登（Joe Biden）政府未來將面對什麼樣的難題與挑戰？



眾議院議長之爭

第一個國會將要面對的，是選出議長的問題。共和黨少數派領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）早已表明有意成為新議長，外界亦早已認定他將接過民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）的議事槌，然而共和黨內部還未有統一意見。

圖為12月14日，國會共和黨領袖麥卡錫在國會的記者會上講話。（Reuters）

以極右眾議員格茨（Matt Gaetz）為首的共和黨人表明對麥卡錫的反對，元旦日9名共和黨議員發表公開信表達不支持麥卡錫的立場。因議長是由國會全數議員選出，麥卡錫需要218票才能當選議長，而共和黨在國會中僅較民主黨多出9席，意味麥卡錫僅能承受失去4張黨內選票。否則這將出現一個世紀以來，多數黨領袖在首輪投票中無法勝出，要進入次輪投票的狀況。

在眾議院選出議長之前，國會將無法展開工作。

避免政府停擺

國會分治的面臨的難題，就是眾議院與政府對着幹，造成議案長期糾纏無法通過。因預算案無法通過，聯邦政府就會停擺，在奧巴馬（Barack Obama）政府年代已多次發生。

麥卡錫在此前已多次反對民主黨推動的議案，批評撥款支出太高，又稱政府應增加包括加強邊境管控的議程。這勢將造成兩黨矛盾，讓民主黨的撥款法案難以通過，增加政府停擺危機。

圖為12月19日，一名國會議員在離開國會議事廳時，拿着1月6日擊國會事件調查的文件。（Reuters）

避免債務違約

另一個同樣是涉及政府支出，但影響更深遠的提高債務上限。拜登政府任內增加開支，美國需要提高債務上限以應付，而這是兩黨最熾熱的議題。共和黨聲言若政府沒有在控制支出上給出重大政策變化，眾議院將不會通過提高債務上限的議案。

一旦無法提高債務上限，美國將陷入債務違約，對金融經濟造成災難性衝擊，華爾街的投資者已對此感到恐慌。

拜登面臨彈劾？

共和黨正預備準備翻舊帳，對拜登政府過去4年的政策進行審議。可能成為眾議院監察與改革委員會下任主席的共和黨議員科默（James Comer）表示，共和黨正計劃從政府移民和新冠疫情政策開始，着手進行調查。

這是對拜登針對前總統特朗普（Donald Trump）打壓的報復，共和黨一直批評民主黨主持的1月6日國會衝擊案調查委員會，與針對特朗普稅務調查等具有政治目的。共和黨還有意對拜登兒子，亨特（Hunter Biden）進行調查。隨着調查的進展，可能出現彈劾拜登的聲音。

儘管彈劾案不太可能通過，但仍會對國會運作做成影響。