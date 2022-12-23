美國國會騷亂｜調查委員會最終報告：一切事件都是由特朗普而起

美國國會2021年1月6日騷亂事件，眾議院調查委員會12月22日發表最終調查報告，指時任總統特朗普（Donald Trump）參與多部份陰謀，企圖推翻總統大選的合法結果，和沒有阻止支持者攻擊國會，認為他應面對刑事訴訟。



美聯社及路透社報道，該委員會經過18個月的調查，包括向過千名目擊者問話、舉行十場聽證會及取得數以百萬頁的文件後，最終在22日公開一份長達800多頁的報告。

報告分為八個章節，開宗明義地指出事件的核心就是特朗普，形容如果沒有他，1月6日的事件根本不會發生。委員會成員在報告內列出17項發現，當中提到特朗普及顧問計劃將拜登（Joe Biden）的勝選無效、副總統彭斯（Mike Pence）和官員及議員受壓要求改變選舉結果等。他們亦就將來避免發生同類事件作出立法建議。

委員會認為，事件嚴重威脅民主，亦令美國國會議員的生命危在旦夕。而由7名民主黨及2名共和黨籍的委員會成員19日向司法部提交調查報告，建議刑事調查特朗普四宗刑事罪行，是國會史上首次建議刑事起訴前總統。

另外委員會同時公開數以百計的問話紀錄，其中兩份是前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的助理哈欽森（Cassidy Hutchinson）的證供，她披露自己作供前，曾受到多名特朗普盟友的壓力，要求她不會向委員會說太多話。