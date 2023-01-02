XBB.1.5｜新冠病毒超級變種或成主流　美國專家警告：1指標飆升

美國疾病控制和預防中心（CDC）2022年12月30日預測，美國約40%的確診個案是新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）XBB.1.5個案，高於前一週的20%。

美國東北部是疫情重災區，當地約75%確診個案是XBB.1.5個案。它可能會成為美國主流病毒株、引起新一波疫情。

美國流行病學家兼衛生經濟學家丁亮（Eric Feigl-Ding）1月1日稱，美國就新一波XBB.1.5疫情發出的警告不足。他指因為現時全國污水的新冠病毒水平是自疫情爆發以來的第二高，東北部地區污水的新冠病毒水平更是特別高，而全國污水的新冠病毒水平仍在上升。

丁亮表示，正侵襲美國和英國的XBB.1.5是「超級變種」 （Super variant）。他說因為XBB.1.5是迄今其中一種「免疫逃逸」能力最強的變異病毒株；在透過與人體細胞表面的ACE2受體結合來入侵人體細胞方面，XBB.1.5是其中一種能力最強的變異病毒株；XBB.1.5的傳播速度比變異病毒株XBB和BQ快得多；XBB.1.5已在美國部份州份成為主流病毒株，並令這些地方的確診者住院率上升。

路透社2022年12月30日稱，儘管很多公共衛生專家對中國確診個案急增的情況表示擔憂，傳染病專家卻是愈來愈擔心XBB.1.5帶來的影響。報道指，美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）就是其中一個持這種看法的專家。奧斯特霍姆說：「諷刺的是，目前世界面對的最壞變異病毒株，可能就是XBB。」

變異病毒株XBB.1.5和XBB都是變異病毒株Omicron亞型BA.2的重組體。