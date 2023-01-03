美國眾議院今選領袖　共和黨麥卡錫議長之位有暗湧

美國新一屆眾議員1月3日宣誓就任，並會投票選出新任眾議院議長。美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）未必能當選眾議院議長，因為他未得到部份共和黨極右派人士支持。即使他提出願意在眾議院規則方面讓步，仍未能令極右派滿意。



在2022年眾議院選舉中，共和黨取得435個議席中的222個，以微弱優勢成為眾議院多數黨。麥卡錫須在1月3日的眾議院議長投票中最少取得218票，才能當選議長。這意味着若有超過4名共和黨眾議員不支持他，而又沒民主黨人倒戈支持他，他就不能當選。

共和黨內有強硬的極右派人士不支持麥卡錫擔任眾議院議長。英國廣播公司 （BBC）1月3日稱，反對麥卡錫擔任議長的是支持前總統特朗普（Donald Trump）的強硬派，他們被稱為「永不支持麥卡錫」（Never Kevins）。

美媒1月3日稱，麥卡錫1月1日與共和黨議員舉行電話會議，他期間表示願意就眾議院規則作出讓步。

BBC稱，麥卡錫提出的讓步內容包括降低對議長發起不信任動議的門檻，變成只需5名眾議員支持，就可對議長發起不信任動議。

報道指，麥卡錫試圖靠讓步來爭取極右派共和黨人的支持，但其中一些極右派仍未感到滿意。