本土電影慘敗　法國2022年票房前十名　全被荷里活戲屠榜霸佔

法國去年票房前十名的電影，全都被美國製片廠的電影攻佔，沒有任何一部是法國片，為1989年以來首見。



《Variety》報道，占士金馬倫（James Cameron、台譯：詹姆斯卡麥隆）執導的《阿凡達：水之道》自去年12月14日上映以來，票房收入估計達到5,400萬美元，成為法國去年票房最高的電影，其次是《壯志凌雲：獨行俠》、再來是《迷你兵團2》，第四到第十名分別為《侏羅紀世界：統治霸權》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《奇異博士2：失控多重宇宙》、《蝙蝠俠》、《雷神奇俠４：愛與雷霆》、《蜘蛛俠：不戰無歸》、《怪獸與鄧不利多的秘密》。

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但即便是這些荷里活大片，也沒辦法讓法國年度票房回升到新冠疫情大流行前的水準。法國去年電影票房仍比2019年少28%。

法國去年賣出1.52億張電影票，較2021年大幅成長60%，但這是因為該國2021年關閉電影院超過五個月的時間，導致比較基期偏低。《Comscore France》表示，法國電影票房受到幾項因素衝擊，包含新冠變種病毒的威脅、2022年頭幾個月重新安排幾部原定上映的影片，以及夏季上映的美國電影數量較少。

法國去年票房排行最高的本國電影是《Serial (Bad) Weddings 3》，排在第12名，賣出240萬張票。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】