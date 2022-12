了結鐵達尼號多年爭議　占士金馬倫請科學家證明：Jack不可能生還

史詩浪漫災難經典電影《鐵達尼號》(Titanic)1997年上映以來,導演占士金馬倫(James Cameron,又譯詹姆斯.卡麥隆)一直聽到觀眾在抱怨里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio,又譯李奧納多.狄卡皮歐)飾演的男主角傑克在片尾令人心碎地死去。近日為宣傳新上映的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)受訪時,占士金馬倫再次提到了這個問題,稱自己現在要證明主張傑克能活下來的人錯了。



多倫多太陽報報道,《鐵達尼號》影迷過去25年一直在辯論結局,不少人斷定琦溫斯莉(Kate Winslet,另譯凱特.溫斯蕾)飾演的女主角蘿絲本來可以挪動身體,在漂浮的門板上騰出空間,從而挽救傑克的生命。

然而,替自己心愛的英雄必須為藝術原因死掉辯護了四分之一個世紀後,占士金馬倫現正計劃用即將播出的紀錄片來證明傑克不可能倖存。

占士金馬倫告訴「Postmedia」,「我們已經做了一個科學研究,要平息這整件事,將木樁一了百了地刺穿心臟」。

他說,「我們已經跟重現電影內浮台(raft)的失溫專家做了徹底的鑑識分析,將對這個做點特效,於明年2月推出」。

占士金馬倫表示,他們找了兩名體重跟琦溫斯莉及狄卡比奧相同的特技演員,在他們全身上下與內部放置感應器,然後把兩人放進冰水,考驗他們是否有可能通過各式各樣的方法活下來,「答案是,不存在他們兩人都有可能活下來的方法,只有一人可以倖存」。

記者還問占士金馬倫,《鐵達尼號》票房狂賣的25年後,會不會對沒給注定一死的傑克一個幸福結局而感到一絲遺憾,他則斷然指出,「不會,他必須死,就像是羅密歐與茱麗葉,這是一部關於愛、犧牲與死亡的電影,愛是透過犧牲來衡量的」。

當《鐵達尼號》於明年2月情人節重新在電影院上映時,占士金馬倫的科學計畫也將在國家地理頻道播放。他笑稱,「或許……或許……25年後,我就再也不必處理這個問題了」。

